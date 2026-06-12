    • 12 de junio de 2026 - 07:21

    Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este viernes 12 de junio

    El Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima de 18°C.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan tendrá este viernes una mañana fría, con una temperatura mínima de apenas 3°C y cielo parcialmente nublado. Con el correr de las horas, las condiciones se mantendrán estables y el termómetro ascenderá hasta los 18°C durante la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

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    Para la tarde se espera cielo mayormente nublado, mientras que durante la noche continuará la nubosidad predominante. En toda la jornada la probabilidad de precipitaciones será nula, por lo que no se esperan lluvias en ningún momento del día.

    En cuanto al viento, soplará entre 13 y 22 km/h. Durante la mañana predominará del norte, por la tarde rotará al noroeste y hacia la noche llegará desde el sur. No se prevén ráfagas significativas.

    De acuerdo con el pronóstico extendido, el fin de semana continuará con mañanas muy frías y tardes templadas. Para el sábado se anuncia una mínima de 3°C y una máxima de 14°C, mientras que el domingo la temperatura oscilará entre los 2°C y los 15°C.

    Pronóstico del tiempo en San Juan:

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    Pron&oacute;stico del tiempo del viernes 12 de junio de 2026.

    Pronóstico del tiempo del viernes 12 de junio de 2026.

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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