Neblina y frío, el pronóstico del tiempo en San Juan para este jueves 11 de junio

El frío seguirá marcando el ritmo de las mañanas en San Juan. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 11 de junio comenzará con neblina y una temperatura mínima de 3°C, mientras que por la tarde la máxima alcanzará los 16°C.

Durante la mañana se espera la presencia de neblina, una condición que podría reducir la visibilidad en algunos sectores. Con el correr de las horas, el cielo estará algo nublado por la tarde y parcialmente nublado hacia la noche.

En cuanto al viento, soplará desde el sector norte con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora tanto en la mañana como en la tarde y la noche, sin ráfagas significativas previstas. Para los próximos días, el SMN anticipa condiciones estables, con máximas que oscilarán entre los 12°C y los 18°C. El domingo se perfila como la mañana más fría de la semana, con una temperatura mínima estimada en 0°C.

Pronóstico del tiempo en San Juan

smn11062026 Pronóstico del tiempo del jueves 11 de junio de 2026. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.