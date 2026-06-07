Pronóstico del tiempo en San Juan: domingo fresco, con lluvias aisladas y máxima de 15°C

El domingo 7 de junio se presentará con cielo mayormente nublado, probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana y la noche, y una temperatura máxima de 15°C en San Juan.

Mucho frío y probabilidad de lloviznas para las próximas horas en San Juan. Lo que depara el pronóstico del tiempo.

Los sanjuaninos tendrán un domingo marcado por el frío y la inestabilidad. Según el pronóstico oficial, este 7 de junio la jornada comenzará con una temperatura mínima de 9°C y alcanzará una máxima de apenas 15°C.

Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 10% y el 40%. Además, el viento soplará desde el sector sudeste con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la tarde, las condiciones mejorarían levemente. El cielo permanecerá nublado, pero la probabilidad de lluvia descenderá a valores de entre 0% y 10%. En ese período se registrará la temperatura más alta del día, cercana a los 15°C.

Hacia la noche volverá la posibilidad de precipitaciones en forma de lloviznas, con probabilidades nuevamente situadas entre el 10% y el 40%. El viento continuará predominando desde el sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.