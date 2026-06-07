    • 7 de junio de 2026 - 08:48

    Pronóstico del tiempo en San Juan: domingo fresco, con lluvias aisladas y máxima de 15°C

    El domingo 7 de junio se presentará con cielo mayormente nublado, probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana y la noche, y una temperatura máxima de 15°C en San Juan.

    Mucho frío y probabilidad de lloviznas para las próximas horas en San Juan. Lo que depara el pronóstico del tiempo.&nbsp;

    Mucho frío y probabilidad de lloviznas para las próximas horas en San Juan. Lo que depara el pronóstico del tiempo. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los sanjuaninos tendrán un domingo marcado por el frío y la inestabilidad. Según el pronóstico oficial, este 7 de junio la jornada comenzará con una temperatura mínima de 9°C y alcanzará una máxima de apenas 15°C.

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    Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 10% y el 40%. Además, el viento soplará desde el sector sudeste con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

    Por la tarde, las condiciones mejorarían levemente. El cielo permanecerá nublado, pero la probabilidad de lluvia descenderá a valores de entre 0% y 10%. En ese período se registrará la temperatura más alta del día, cercana a los 15°C.

    Hacia la noche volverá la posibilidad de precipitaciones en forma de lloviznas, con probabilidades nuevamente situadas entre el 10% y el 40%. El viento continuará predominando desde el sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

    De acuerdo con el pronóstico extendido, las temperaturas frescas continuarán durante los próximos días en San Juan, con máximas que rondarán entre los 14°C y 16°C y condiciones mayormente nubladas.

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