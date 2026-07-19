    • 19 de julio de 2026 - 09:29

    Pronóstico del tiempo en San Juan: domingo fresco, con lluvias aisladas y máxima de 13°C

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este domingo 19 de julio una jornada inestable en San Juan, con lluvias aisladas durante todo el día, temperaturas bajas y viento predominante del sector sur.

    Lluvia.-
    Lluvia.-

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los sanjuaninos deberán salir con abrigo y, si tienen actividades al aire libre, también con paraguas. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 19 de julio estará marcado por la probabilidad de lluvias aisladas desde la mañana hasta la noche.

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    La temperatura mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 13°C, por lo que se espera una jornada fresca de principio a fin.

    En cuanto a las precipitaciones, el organismo prevé una probabilidad de entre el 10% y el 40% durante las tres franjas del día: mañana, tarde y noche.

    El viento soplará del sector sur durante la mañana y la tarde, rotando al sudoeste por la noche, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, sin pronóstico de ráfagas significativas.

    Pronóstico extendido para San Juan

    Tras el domingo inestable, el panorama seguirá con temperaturas bajas durante la semana:

    • Lunes: mínima de 3°C y máxima de 13°C.
    • Martes: mínima de 9°C y máxima de 15°C.
    • Miércoles: mínima de 3°C y máxima de 15°C.
    • Jueves: mínima de 9°C y máxima de 15°C.
    • Viernes: mínima de 8°C y máxima de 14°C.
    • Sábado: mínima de 10°C y máxima de 17°C.

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