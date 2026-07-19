San Juan se posiciona a la vanguardia en la fiscalización y manejo de fondos para bosques nativos

La provincia de San Juan ha logrado un hecho significativo en materia ambiental. Tras una exhaustiva auditoría de cuatro jornadas realizada por la Subsecretaría de Ambiente de la Nación , el territorio local se convirtió formalmente en el modelo a seguir para la fiscalización del manejo de los recursos destinados a la Ley 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Hacía algunos años que el Gobierno nacional no implementaba inspecciones presenciales de esta magnitud en las provincias. Sin embargo, este año se reactivaron los controles federales con un objetivo claro: verificar que los fondos se apliquen estrictamente según lo que determina la ley y constatar en el territorio que el dinero llegue de manera efectiva a los productores y propietarios que preservan el ecosistema.

El resultado para San Juan no sólo fue positivo, sino que los evaluadores nacionales la posicionaron como el "parámetro de rendición" aplicable para el resto de las provincias argentinas.

La comitiva nacional encargada de la auditoría estuvo integrada por la técnica de Nación, Magalí Taurina , y el flamante representante regional para Mendoza, San Juan y La Rioja, Mariano Hidalgo , cuya presentación oficial se realizó en el marco de esta visita.

Guiados por Gustavo Mercado , director de Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente, los funcionarios desplegaron una intensa agenda que combinó un fuerte trabajo territorial con la auditoría de expedientes:

Lunes (25 de Mayo): la fiscalización comenzó en el terreno, inspeccionando los bosques nativos de este departamento del sur sanjuanino para evaluar el estado de los recursos y el inicio de los controles.

la fiscalización comenzó en el terreno, inspeccionando los bosques nativos de este departamento del sur sanjuanino para evaluar el estado de los recursos y el inicio de los controles. Martes (Valle Fértil): el equipo se trasladó al este provincial, abarcando tanto la zona de las sierras como el llano. Allí se visitó a dos propietarios de bosques nativos que llevan adelante proyectos de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada , una actividad clave que demuestra que la producción bovina y la conservación del bosque pueden coexistir de manera sustentable.

el equipo se trasladó al este provincial, abarcando tanto la zona de las sierras como el llano. Allí se visitó a dos propietarios de bosques nativos que llevan adelante proyectos de , una actividad clave que demuestra que la producción bovina y la conservación del bosque pueden coexistir de manera sustentable. Miércoles (Jáchal): la comitiva viajó hacia el norte, específicamente a la localidad de La Ciénaga . En este punto se auditó el establecimiento de un propietario que ejecuta un proyecto de ecoturismo , evidenciando cómo la ley fomenta economías regionales alternativas sin destruir el patrimonio natural.

la comitiva viajó hacia el norte, específicamente a la localidad de . En este punto se auditó el establecimiento de un propietario que ejecuta un proyecto de , evidenciando cómo la ley fomenta economías regionales alternativas sin destruir el patrimonio natural. Jueves (Trabajo de Oficina): la última etapa se concentró en la revisión de los estados contables, expedientes administrativos y el cruzamiento de datos financieros en las oficinas de la Dirección de Bosques Nativos.

San Juan como el "alumno ejemplar" del país

"Nos fue muy bien, porque desde Nación pudieron apreciar que San Juan es una de las provincias que está en mejores condiciones de hacer rendiciones y del buen manejo de los recursos", destacó con orgullo Gustavo Mercado.

El director de Bosques Nativos explicó el motivo por el cual San Juan fue seleccionada para iniciar este ciclo de auditorías federales: "Somos una de las pocas provincias que recibe los fondos como corresponde porque estamos al día con las rendiciones. En base a esto, nos hicieron la fiscalización a nosotros para tomar nuestros parámetros y aplicarlos a las otras provincias. Hemos sido tomados como un modelo a seguir", sostuvo Mercado.

La comitiva central no escatimó en elogios para la gestión local. Si bien la devolución final incluyó sugerencias técnicas y consejos prácticos para pulir detalles del sistema, el saldo general fue una felicitación formal a los equipos técnicos locales.

Fondos asegurados para el futuro

El éxito de esta auditoría no es meramente un reconocimiento burocrático; tiene un impacto directo en la economía y el medio ambiente de la provincia. Mantener las cuentas claras y los proyectos activos es el requisito indispensable que exige Nación para dar luz verde a los desembolsos.

Proyectos activos: actualmente, San Juan cuenta con 24 proyectos de bosques nativos en plena ejecución que reciben financiamiento nacional.

actualmente, San Juan cuenta con en plena ejecución que reciben financiamiento nacional. Fondos 2026 en camino: aprovechando el impulso de la buena calificación, los equipos técnicos locales se encuentran finalizando el Plan Estratégico Anual de Bosques Nativos 2026 . El objetivo es presentarlo de inmediato para garantizar el flujo de fondos correspondientes a este año.

aprovechando el impulso de la buena calificación, los equipos técnicos locales se encuentran finalizando el . El objetivo es presentarlo de inmediato para garantizar el flujo de fondos correspondientes a este año. Próxima convocatoria: desde la Secretaría de Ambiente recordaron que el próximo 31 de julio cierra definitivamente la convocatoria para la presentación de los proyectos de bosques correspondientes al ciclo 2025, instando a los propietarios a presentar sus carpetas a término.

Al consolidarse como un modelo de transparencia, San Juan no sólo asegura la supervivencia de sus pulmones verdes en zonas áridas, sino que además garantiza que los productores locales sigan recibiendo el incentivo económico necesario para proteger el suelo sanjuanino.