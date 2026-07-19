Boy Olmi en San Juan: 'Espero generar una conmoción íntima en los sanjuaninos con mi obra'

Con 70 años de edad, y más de 50 de carrera, Boy Olmi ancla en San Juan con BOY Unipersonal, una propuesta teatral íntima, donde sube solo al escenario para contar su historia y reflexionar sobre su identidad. Habló con DIARIO DE CUYO sobre sus expectativas, diciendo que espera ‘generar una conmoción íntima en los sanjuaninos con mi obra’.

-Estoy muy orgulloso de lo que estoy haciendo. Esto no se parece a nada de lo que hecho en 50 años de carrera porque es un experimento tan personal, tan íntimo, y que al mismo produce una conmoción íntima en cada uno de los espectadores que participa del experimento. Espero generar una conmoción íntima en los sanjuaninos con mi obra.

-Es un espectáculo muy original, porque no tiene nada de ficción. Soy yo mismo hablando de porqué somos como somos. Porqué tenemos una personalidad, por qué tenemos una identidad, porqué se nos arma en la vida un personaje donde creemos que somos de una manera, pero que a veces somos de muchas maneras, y donde además descubro que a todos nos pasan cosas muy parecidas: queremos que nos escuchen, queremos que nos quieran, queremos que nos acepten como somos.

-¿Y cuál es la reacción del público ante esta propuesta?

- Cuando digo cosas que uno no se atreve a decir en voz alta sobre uno mismo, y mucho menos en un escenario frente al público, la gente queda como sorprendida de estas confesiones y escucha la voz de su corazón, la voz más honesta que tenemos. Este unipersonal es un espectáculo que ha generado muchísimas sorpresas y adhesiones en todos los lugares del mundo donde estuve. Porque así como lo estoy haciendo por toda la Argentina desde el año pasado, también lo hice en Madrid y Barcelona, generando una adhesión incluso en gente que no me conoce y que dice estás hablando de algo que nos pasa a todos. Entonces estoy feliz de llevarlo a San Juan porque es una provincia que quiero mucho donde tengo muchos amigos. Y donde espero compartir un tiempo de conexión extra con la gente, no sólo sobre el escenario, sino en el hall del teatro, en la vereda.

-¿Con esta obra buscás desmitificar la imagen que tiene la gente de una persona famosa?

-No sé si desmitificar, yo sostengo que esos roles que a veces los depositan de afuera generan una imagen que está distorsionada de la totalidad. Cuando la gente ve un actor y cree que por ser una persona pública no tiene los mismos inconvenientes, las mismas sombras, las mismas preguntas que nos hacemos todos los humanos, se empieza a generar una distorsión. Yo sostengo que esa cultura del famoso también tiene cierto disparate porque se puede ser famoso por cosas lindas o por cosas feas. Por eso no comparto esa idea de que el famoso tiene un valor agregado por ser famoso. Creo que es al revés, en estos momentos tan desafiantes de la humanidad nos tenemos que encontrar en todo los que nos hermana, en todo lo que nos conecta. Por eso, en este encuentro que voy a tener con los sanjuaninos es un abrazo que habla de lo que yo creo que hay que hacer en este momento, que es integrar todas las partes que están disociadas en la sociedad, pero también dentro nuestro para poder ser una persona integral, más feliz y equilibrada.

-¿Y Boy Olmi es una persona feliz y equilibrada?

-Feliz, seguro. Soy una persona a la que les pasan cosas como a todos, soy un hombre que ha crecido con mucha curiosidad, con muchos deseos de aprender y de ser mejor en lo que más me gusta hacer que es mi trabajo, y que al mismo tiempo mi trabajo sea útil para generar bienestar en todos. Mi trabajo no es para mí, es para cumplir un rol en una sociedad muy compleja en donde necesitamos encontrarnos en el amor más profundo. Es por eso que con mi unipersonal llevo un mensaje que es el de aceptar todo los que nos pasa y poder ser capaz de disfrutar. Todos sufrimos en la vida y para poder disfrutar y encontrar los momentos de alegría, tenemos que dar lugar a que afloren todas las partes que nos habitan.

-¿Cómo surgió la idea de hacer un unipersonal?

-Esto fue un proceso de muchos años de trabajo en donde empecé preguntándome quiénes eran mis ancestros más lejanos, mis 16 tatarabuelos que formaron mi familia para venir como inmigrantes a la Argentina. Comencé a interesarme en las historias que conocía, pero más en las que desconocía de mi familia. Eso me llevó a descubrir secretos, algunos dolorosos que se quisieron ocultar, que se transmitieron inconscientemente y nos llegaron como una idea pero que no nos pertenece. Empecé con estas preguntas, hasta que encontré con Shumi Gauto, que es la autora y directora de este espectáculo, ella me preguntó qué estaba pasando en mí vida después de haber vivido tantas cosas. Ahí me empecé a comprometerme más con mi presente y me llevó a hacerme preguntas como padre, como hijo, como marido, como actor, como humano, como argentino, como habitante de esta tierra tan convulsionada. Así comenzó a aparecer este texto que dio origen a esta dramaturgia.

-¿Qué faceta de Boy Olmi ve el público en este espectáculo?

-Se van a encontrar con algo que excede al actor porque en esta obra yo digo solo verdad, nada es ficción, se van a encontrar con una manera de enfrentarme y enfrentarnos a la vida de cada uno que primero los va a resultar sorprendente y divertido, y finalmente conmovedor y transformador. Es un espectáculo donde el público sale distinto de cómo entró porque te encontrás hermanado con todos en la afirmación de que a todos nos pasan cosas muy parecidas. En esta faceta hablo de momentos muy importantes que dejaron una marca en mi vida.

-¿Cómo sigue tu carrera, además de continuar la gira con tu unipersonal?

-Soy una persona muy activa. Estoy preparando una película para el verano y un trabajo de comunicador, porque estoy muy comprometido con la comunicación de las problemática social y ambiental del país. Tengo proyectos en San Juan y en Mendoza con amigos que están trabajando en la concientización de cuidar la casa que habitamos, que es la Tierra.

Coordenadas del unipersonal de Boy Olmi