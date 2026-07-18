Quince voces, un mismo sueño y los hits del rock nacional como excusa perfecta para dar origen a la obra "Libre Piedra"

El rock nacional de las décadas del 80 y 90 será protagonista en la escena sanjuanina, esta vez como el motor de una historia de amistad, amor, pérdidas y esperanza. Esa es la trama de "Libre Piedra" , una obra de teatro musical que reunirá a 15 artistas sanjuaninos que cantan, bailan y actúan en una propuesta íntegramente concebida para emocionar al público.

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La obra, producida por Dos Puntos Entertainment Group, transcurre en un teatro abandonado que un grupo de jóvenes decide recuperar para convertirlo en un refugio artístico. En medio de ese desafío aparecen vínculos, amores no correspondidos, frustraciones y conflictos que cambian por completo cuando una inesperada tragedia los obliga a enfrentarse al duelo y decidir si continúan o no luchando por sus sueños.

De esta manera, las canciones más emblemáticas del rock nacional funcionan como el hilo conductor del relato y ponen voz a las emociones de cada personaje, en una propuesta que combina teatro, música y danza. "Es un musical de rock nacional que venimos preparando desde fines de marzo. Fueron cuatro meses de trabajo para llegar al estreno del próximo viernes" , contó a DIARIO DE CUYO Antonela Molina, directora coreográfica del espectáculo.

La obra llegó a mano de Antonela y Mariana Viera Campbell, las directoras de la puesta, de una manera que ninguna de las dos esperaba. Tras haber tomado la decisión de conformar la compañía en diciembre del año pasado, contactaron al autor de Dorian, Emmanuel Degracia, para poder realizar la obra siempre respetando los derechos del escritor.

“Esto salió en enero hablando con Emmanuel por Dorian, y resulta que es el mismo autor de Libre Piedra. Así que salieron dos obras en vez de una de manera impensada. Fue un desafío hermoso porque fueron dos elencos diferentes, uno para Dorian y otro para Libre Piedra” ; explica Molina.

Uno de los grandes desafíos de la producción fue conformar un elenco capaz de interpretar todas las disciplinas del teatro musical. Los 15 artistas fueron seleccionados mediante audiciones y cada uno interpreta un personaje con identidad propia.

"Es un equipo increíble, con muchísimo talento. Todos bailan, cantan y actúan. Es una obra muy nuestra", destacó Molina.

Dentro de la grupalidad hay adolescentes, jóvenes y hasta adultos que superan los 40 años. Para las directoras, esto fue un plus que generó un ambiente de montaje cálido y enriquecedor, donde todos aprendían de todos.

Una historia atravesada por clásicos inolvidables del rock argentino

Con libro y letras de Emmanuel Degracia, dirección general de Mariana Viera Campbell, dirección coreográfica de Antonela Molina, producción de Dos Puntos Entertainment Group y creación de contenidos de Ángela Tapias, "Libre Piedra" propone una mirada profundamente argentina.

La historia se sostiene sobre canciones que marcaron a varias generaciones y que, lejos de ser un simple acompañamiento, forman parte del relato. "Es una obra muy argentina porque lleva los grandes hits del rock nacional que todos conocen. Las emociones se combinan con las letras de esas canciones y eso hace que el público conecte enseguida", explicó Molina.

La directora aseguró que el espectáculo está pensado para espectadores de todas las edades. "Es una obra para todo público. Te deja pensando, emociona y también deja muchas enseñanzas", sostuvo.

El dato sobre Libre Piedra

El estreno de la obra de teatro musical será el viernes 24 de julio a las 21 horas en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Las entradas tendrán un costo de $15.000, y se encuentran disponibles en la boletería del Teatro del Bicentenario.