    • 16 de julio de 2026 - 21:51

    Accidente de Gaspi: el informe preliminar sostiene que uno de los helicópteros volaba sin radar

    Gaspar Prim Díaz falleció el 14 de junio pasado, a los 23 años, como consecuencia de un choque aéreo en el que perdieron la vida seis personas.

    Gaspi.-

    Gaspi.-

    Foto:

    El informe preliminar del accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, donde murieron seis personas —entre ellas Gaspar “Gaspi” Prim Díaz—, indicó que la colisión pudo haber sido provocada porque los dos helicópteros transitaban la misma ruta y uno de ellos no contaba con el radar activo para ser detectado.

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    Según indicaron medios locales, el análisis realizado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) detalló que ambas aeronaves usaban rutas coincidentes y que el aparato con matrícula PR-DJJ contaba sólo con el comandante a bordo, Charles Marsillac, y fue monitoreado por radar hasta el choque.

    Mientras que el matriculado PP-MAC —que no fue detectado por los radares del Control de Espacio Aéreo— despegó del aeropuerto de Jacarepaguá y se dirigía a Angra dos Reis, en la Costa Verde, tal como comunicó el sitio brasileño G1. Además, en esta nave viajaban el piloto Alexandre Souza y los pasajeros Lucas Frota, Gaspar Prim, Oliver Tree y Lucas Vignale.

    El texto informó que el vehículo debía deslizarse por las rutas de Praia y Grota, que en un punto, conocido como Tachas, terminaron por cruzarse y colisionaron en la línea hidroeléctrica de Grota, cerca de Recreio.

    El helicóptero donde sólo viajaba el piloto estaba a 244 metros de altitud y llevaba una velocidad de 200 kilómetros por hora.

    El reporte también señaló que las condiciones meteorológicas eran favorables para el vuelo visual y que, hasta el momento, no existen indicios de que el clima haya influido en el siniestro.

    Asimismo, precisó que ninguna de las dos aeronaves contaba con registradores de datos o de voz de cabina —las denominadas “cajas negras”—, ya que esos equipos no son obligatorios para los modelos involucrados, aunque un dispositivo GPS recuperado de uno de los helicópteros permitió reconstruir parte del recorrido.

    No obstante, el Cenipa aclaró que se trata de un informe preliminar y que la investigación continúa en curso, por lo que el documento no establece las causas del accidente ni determina responsabilidades. El informe final será el que identifique los factores que contribuyeron a la colisión ocurrida el 14 de junio en el barrio de Recreio dos Bandeirantes.

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