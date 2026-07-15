El Hombre Araña vuelve a la pantalla grande tras cinco años y crece la expectativa por el nuevo estreno de Marvel

Peter Parker vuelve a estar solo porque todos olvidaron su identidad al final de "Spider-Man: No Way Home" (Marvel Studios)

Después de cinco años desde el estreno de Spider-Man: No Way Home, el superhéroe más popular de Marvel está listo para regresar a los cines con Spider-Man: Brand New Day. La película marcará el reencuentro de Tom Holland con el personaje de Peter Parker y abrirá una nueva etapa dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

La nueva historia transcurrirá luego de los acontecimientos de No Way Home, cuando el mundo olvidó la identidad de Peter Parker. En esta oportunidad, el héroe deberá enfrentarse a nuevas amenazas mientras intenta reconstruir su vida en un escenario completamente diferente.

En las últimas semanas, el estudio fue revelando avances que incrementaron la expectativa entre los fanáticos. Además del regreso de Holland, también volverán Zendaya y Jacob Batalon, mientras que Mark Ruffalo retomará su papel como Hulk y Jon Bernthal aparecerá nuevamente como Punisher.

A esto se suman los rumores sobre posibles participaciones sorpresa. Uno de los nombres que más fuerza tomó es el de Florence Pugh como Yelena Belova, luego de que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, dejara entrever que el personaje podría aparecer antes de la próxima película de los Vengadores. Sin embargo, el estudio todavía no confirmó oficialmente esa participación.