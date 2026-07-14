La romántica promesa de Nati Jota y Gastón Edul si Argentina sale campeón del Mundial 2026

A horas de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, Nati Jota y Gastón Edul se convirtieron en protagonistas de uno de los momentos más comentados de la cobertura desde Estados Unidos . En medio de una salida en vivo desde Atlanta, ambos periodistas intercambiaron bromas y terminaron revelando una promesa que hicieron en caso de que la Scaloneta levante la Copa del Mundo.

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El episodio ocurrió durante una participación en el programa Sería Increíble, donde desde el estudio no tardaron en aparecer las clásicas cargadas sobre la relación entre ambos comunicadores. Entre risas y cánticos de “¡Que se besen, que se besen!”, Edul intentó mantener el foco en el trabajo y recordó que estaban cubriendo la previa del trascendental choque entre Argentina e Inglaterra.

La conversación tomó otro rumbo cuando desde el estudio les preguntaron si habían encontrado tiempo para compartir algún momento juntos durante la cobertura mundialista.

Fue entonces cuando Nati Jota lanzó una queja en tono humorístico y aseguró que había intentado invitar a cenar a su compañero en varias oportunidades, aunque siempre recibió una negativa como respuesta .

Edul explicó que las exigencias de la cobertura y los compromisos laborales le habían impedido aceptar las invitaciones, especialmente por la cercanía de los partidos de la Selección Argentina.

Sin embargo, el momento más inesperado llegó segundos después, cuando el periodista reveló el acuerdo que sellaron durante el Mundial.

“Prometimos con Natalia que si Argentina llega al 19 de julio y es una tarde histórica, nos besamos”, contó Edul ante la sorpresa y las risas de todos los presentes.

“No nos vamos a conformar con un pico”

La declaración abrió la puerta a una catarata de bromas. Nati Jota reaccionó entre carcajadas y comenzó a enumerar los distintos tipos de besos posibles, alimentando aún más el clima distendido que se vivía en la transmisión.

Desde el estudio también se sumaron al juego. Leo Montero comentó que un beso parecía una recompensa demasiado pequeña para una eventual consagración mundialista, mientras que Verónica Lozano sugirió consultar a Lionel Scaloni antes de concretar la apuesta.

Lejos de dar marcha atrás, Edul decidió redoblar la apuesta y lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Es una decisión tomada. Si a Argentina se le da, no nos vamos a conformar con un pico duro”, expresó entre risas.

El otro momento viral de Nati Jota en el Mundial

La influencer y conductora ya había dado que hablar días antes, cuando compartió con sus seguidores el agotamiento que le generaban los constantes traslados para seguir a la Selección durante el Mundial.

En una publicación realizada mientras esperaba un vuelo rumbo a Kansas City para cubrir el partido entre Argentina y Suiza, mostró su fastidio por los largos viajes internos dentro de Estados Unidos.

Según explicó, los trayectos suelen requerir escalas y demandan muchas horas entre vuelos y esperas, algo que contrasta con su forma habitual de viajar.

“Quiero abrir mi valija, entender el lugar, agarrarle la mano, descansar, establecerme”, reflexionó. Sin embargo, reconoció que seguir a una selección que avanza en cada instancia obliga a cambiar los planes: “Entiendo que en los mundiales inevitablemente te movés mucho. Más si tu selección es una capa y sigue avanzando”.

Mientras tanto, la atención de ambos periodistas sigue puesta en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde Argentina buscará este miércoles un lugar en la gran final del Mundial 2026 frente a Inglaterra.