    • 13 de julio de 2026 - 18:24

    Unos 100 artistas sanjuaninos llevarán a escena la magia de New York en un espectáculo de danza y teatro

    Fuego Latino presentará una puesta que combinará ritmos, actuación e historias inspiradas en una de las ciudades más multiculturales del mundo.

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    Por Celeste Roco Navea

    Las calles de una de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos, sus encuentros, sus contrastes y la diversidad que la caracteriza serán el escenario simbólico de "New York, New York", la nueva producción del Instituto Fuego Latino. Con más de un centenar de artistas en escena, la propuesta promete un recorrido por historias de amor, desamor, pasión e inocencia a través de la danza, la música y el teatro.

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    El espectáculo, apto para todo público, volverá a presentarse luego de su estreno en 2022 y forma parte de la apuesta del espacio artístico por mantener vivas sus producciones, al tiempo que muestra el crecimiento de quienes integran el elenco. “Con la idea de que el trabajo no quede en una sola presentación, a mitad de año hacemos reposiciones de las obras que ya se estrenaron", explicó a DIARIO DE CUYO Fernando Oviedo, director del instituto y productor del evento.

    Lejos de ser una sucesión de coreografías, "New York, New York" propone una experiencia de danza-teatro en la que cada cuadro desarrolla una pequeña historia inspirada en la vida cotidiana de una de las ciudades más emblemáticas del mundo.

    Sobre la puesta en escena Oviedo detalló: "El público se va a encontrar con una obra de danza-teatro donde vamos a estar contando pequeñas historias a través del baile, historias que suceden en las calles de Nueva York, una ciudad clave para lo que realizamos, que son ritmos afrocaribeños y latinos. Un poco la idea es mostrar distintas historias, cruces de culturas, esto que es característico de una ciudad tan grande como es Nueva York".

    La producción busca reflejar cómo personas de distintos orígenes conviven, se cruzan y construyen una comunidad a partir de experiencias compartidas, utilizando la danza como lenguaje universal.

    “New York, New York” y un elenco que reúne cuatro generaciones

    Uno de los aspectos más llamativos de la puesta es la amplitud de edades de quienes participan. Para tener una idea, en escena habrá artistas desde los 4 años que estarán dando sus primeros pasos en el escenario mayor, hasta los 80 años con toda su experiencia encima. A ellos se sumarán artistas invitados de distintas disciplinas.

    Conforme el cálculo que sacan de Fuego Latino, serán unos 100 artistas en escena, entre bailarines, cantantes e invitados especiales.

    "La puesta la armamos un mes y medio antes, porque el elenco se forma con alumnos del espacio y vamos trabajando en función de los niveles de cada uno y los conocimientos que tienen en danza, ubicándolos en los distintos cuadros coreográficos", explicó el director de la puesta.

    De manera anticipada, Oviedo adelantó que entre los invitados estarán Eliana Villarruel y Luciano Castro con su compañía Volá de Tango; el estudio coreográfico de Fernanda Mallea; las integrantes de Alma Cuyana; la profesora de la Universidad Nacional de las Artes María Soledad Quinto; y las artistas Shantal Buenamaison y el drag Reiven.

    El dato sobre “New York, New York” de Fuego Latino

    La función tendrá una duración aproximada de dos horas y, según Oviedo, el principal objetivo trasciende lo artístico. "La expectativa principal que tenemos con cada puesta que realizamos es el disfrute del proceso, del producto final, que la gente se vaya contenta de haber presenciado un espectáculo hecho con mucho amor, mucha pasión", expresó.

    Las entradas pueden adquirirse en Fuego Latino Espacio Artístico, ubicado en Avenida Córdoba 567 (oeste), entre Salta y Santiago del Estero, o reservarlas al 2644762301. Por su parte, el espectáculo subirá a escena el sábado 18 de julio a las 22 horas en el emblemático Teatro Sarmiento.

    Con una propuesta que combina danza, teatro, música y un despliegue escénico multitudinario, "New York, New York" buscará transportar al público al ritmo y la esencia de una de las ciudades más icónicas del mundo, demostrando que las historias también pueden contarse a través del movimiento.

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