    • 13 de julio de 2026 - 07:07

    Murió Sam Neill, el inolvidable protagonista de Jurassic Park

    El reconocido actor neozelandés falleció este lunes en Sídney de manera repentina.

    Sam Neill.

    Sam Neill.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mundo del cine despide a una de sus figuras más queridas. Sam Neill, el actor neozelandés que alcanzó la fama internacional por interpretar al doctor Alan Grant en la saga Jurassic Park, murió este lunes a los 78 años en Sídney, Australia. La noticia fue confirmada por su familia, que informó que el fallecimiento ocurrió de forma repentina y en compañía de sus seres queridos.

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    Neill había atravesado una larga lucha contra un linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo poco frecuente de cáncer en la sangre. Sin embargo, apenas unos meses atrás había anunciado públicamente que estaba libre de la enfermedad tras completar un exitoso tratamiento experimental, por lo que su muerte no estaría vinculada al cáncer.

    Nacido el 14 de septiembre de 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, y criado desde pequeño en Nueva Zelanda, desarrolló una carrera artística de más de cinco décadas. Participó en más de 150 producciones entre cine y televisión, consolidándose como uno de los actores más respetados de su generación.

    Su papel más recordado fue el del paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park (1993), dirigida por Steven Spielberg. El personaje regresó en Jurassic Park III (2001) y décadas más tarde en Jurassic World: Dominion (2022), donde compartió nuevamente pantalla con Laura Dern y Jeff Goldblum.

    Además de la exitosa franquicia de dinosaurios, Neill dejó actuaciones memorables en películas como El piano, La caza del Octubre Rojo, Horizonte final, En la boca del miedo y en series como Peaky Blinders y Los Tudor. También fue nominado en varias oportunidades a los premios Globo de Oro y Emmy gracias a su trayectoria.

    Tras conocerse la noticia, actores, directores y líderes políticos de Nueva Zelanda y Australia expresaron su pesar. El primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, lo definió como "uno de los grandes" del cine de su país, mientras que colegas de la industria destacaron su talento, humildad y calidez humana.

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