Agenda Cultural de San Juan: un domingo para relajar fuera de casa

La Agenda Cultural de San Juan para este domingo 12 de julio llega cargada con múltiples opciones recreativas. El público podrá disfrutar de peñas folclóricas, festivales criollos con destrezas gauchas, obras de teatro infantil y propuestas artísticas en vivo. Las ferias de emprendedores y los paseos artesanales completarán un día ideal en familia.

Agenda cultural de San Juan: fin de semana con un abanico de propuestas

Agenda cultural de San Juan: primer fin de semana de receso, a full

Además, la jornada invita a recorrer imperdibles exposiciones y visitas guiadas a museos y centros culturales. También habrá entretenidos talleres de ciencia, un gran espacio gamer gratuito para todas las edades y conciertos musicales de rock y folklore.

Inti Huama. Al mediodía en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson) Reservas al 245899188

Cristian Gabriel. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco). Reservas al 2644845677

Gran peña sanjuanina. Con Franco Pacheco, La Quimera, Juanjo Recabarren. A las 13:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste). Entrada $10.000

Peña del Sol. De 14:00 a 19:00 h, en el arque de Chimbas (Tucumán antes de Benavídez) Shows de Noelia Cantos, Nano Rodríguez, Caile, Lechu García, Tayte, Bruno Arias, La Quimera. Conduce Javier Recabarren. Feria de emprendedores y patio de comidas. Entrada gratis.

Bruno Arias

Carlino. A las 14:00 h en Antonio Gómez e Hijos (Mendoza y Laprida, Rawson)

El Mundo del Hombre. Obra inspirada en La Biblia según Vox Dei, con artistas de San Juan. Dirección Marcelo Mafut. A las 18:00 h en Nodo Pismanta – Las Flores (Iglesia)

Huaykil. A las 21:00 h en Ancestral (España y Newbery) Entrada $8.000

TEATRO

La verdadera historia de Caperucita y el lobo. De Stars (San Juan) Teatro Musical ecologista y ambientalista. En el marco del DivertiTeS. A las 18:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia). Entradas $15.000, en entradaweb.com.ar

La verdadera historia de Caperucita y el lobo

Vas a descansar cuando mueras. A las 20:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este) Entrada a la gorra. Sinopsis: Una obra incómoda, visceral y necesaria.El cuerpo insiste. El cansancio también.

FIESTAS Y FESTIVALES

Festival 90 Aniversario del Centro de Arte Nativo. Destrezas libres, carreras, tropillas, minicampeonato. Comidas típicas. Desde las 9:00 h en el Centro Arte Nativo (Arenales 1149 norte, Albardón)

Fiesta del Carneo Español. De 10:00 a 18:00 h en Predio Gaucho José Dolores (Ramón Franco entre 4 y 5). Hoy, desde las 11:00, shows de Latidos Cuyanos, Ballet Santa Lucía, Instituto FERSOF, Amanecer folclórico, Instituto Almería, Jere Ahumada, Academia Sentir Sanjuanino, Paulo Sánchez, Centro Velenciano, La Quimera, Academia Vida y Tradición, Los Hermanos Videla, Instituto Dalcas, Caile, Academia Ritmo y Psión, El sietecincuenta, Pablo Luna. Gratis.

Festival del Barrilete. De 14:00 a 18:00 h en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá. Paseo de emprendedores y artesanos, shows en vivo con cantantes y bailarines; y el show Amadeo y las Guerreras: La Batalla por la Imaginación.

RECREACIÓN

Barrio Cultural. Último día, de 14 a 19 h, gratis, en el Parque General Belgrano (25 de Mayo y España, Capital), con propuestas para toda la familia: música, danza, teatro, circo, talleres, gastronomía, artesanías, deportes, emprendedores y más. Shows: Bombas rockeras (jardín de rock), Academia de folclore Santiago Ayala (Espacios compartidos), Ballet San Juan Nuestro Tiempo (Capital), Las brujas del Villicum y el sombrerudo (escenas teatrales, ATP), Teatro Dos Puntos (Muestra de Espacios Compartidos), Cierre musical con Palo Santto. Espacio Infancias: Vuela Libertad Sabor a calle (espectáculo de títeres).

Arena Gamer. De 15:00 a 21:00 h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Gratis

Arena Gamer en el Centro Cultural Conte Grand

Vacaciones. Institutos de danzas, bandas en vivo, feria de artesanos. Desde las 17:00 h en el Parque Latinoamericano de Albardón. Gratis

TALLERES

Taller recreativo. De 18:30 a 20:30 en Patio Alvear. Gratis.

Diversión en Comparte Lab. Para niños de 3 a 17 años. Inventores Express: para crear inventos con luces, movimiento, sonidos y mecanismos. De 17:00 a 18:30 h. Slime mundialista: cada participante elaborará su propio slime temático y diseñará una figura especial, de 18:00 a 19:00 h. Dinociencia: para observar fósiles, compararemos esqueletos y realizaremos un espectacular experimento volcánico; de 18:00 a 19:30 h. Messi 10: para diseñar una imagen única del campeón del mundo en una lámpara con un circuito electrónico, de 19:30 a 21:00 h. En 25 de Mayo 470 oeste. Arancelados, con reserva previa.

FERIAS

Feria de Artesanos y Emprendedores. De 15:00 a 20:00 h, en Parque de Rivadavia. Gratis.

Feria de Artesanos y emprendedores. En la Quebrada de Zonda, de 15:00 a 18:00 h; y en Dique Punta Negra de 12:00 a 18:00 h. Gratis

Plaza y Arte. Emprendedores y manualistas. De 16:00 a 20:00 h, en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Gratis.

Plaza y Arte

Feria Manija. De 16:00 a 20:00 h en Plaza Ejército Argentino (Urquiza y Juan Jufré)

Feria El Paseíto. Desde las 16:30 h en Le Parc (Mendoza 2043 sur)

VISITAS Y EXPOSICIONES

Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Museo Manzini. En vacaciones de invierno: "Alma de muñeca", de 15:00 a 18:00 h. Cine e historias, juegos, hospital de muñecas, para niñas y grandes (llevar la muñeca). Chocolate con churros. Además, colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410.

Alma de muñeca, Museo Manzini

Teatro del Bicentenario. Experiencia Teatro Abierto, en receso invernal: visitas de lunes a sábado, a las 11:00 y 18:00 h. Domingo: visita exprés a las 18:00 h. Gratis. Las Heras 430 sur.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.