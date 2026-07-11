Agenda cultural de San Juan: primer fin de semana de receso, a full

Este sábado 11 de julio, la Agenda cultural de San Juan se enciende con variadas y entretenidas opciones para toda la famIlia. Grandes y chicos podrán disfrutar de una variada propuesta que incluye música en vivo, obras de teatro, recreación al aire libre, coloridos festivales, ferias artesanales, interesantes exposiciones y visitas.

Agenda Cultural de San Juan: propuestas para disfrutar el 9 de julio

Agenda cultural de San Juan: fin de semana con un abanico de propuestas

Se podrá elegir desde la Fiesta del Carneo Español en Rawson, hasta una Expo de Tejidos en Albardón y el concurrido Barrio Cultural en el Parque Belgrano, de Capital. El teatro dice presente con infantiles y stand up; mientras que la noche sanjuanina activa con bandas en locales nocturnos y fiestas.

Fiesta del cuarteto. Con El Chimi, tributo a Rodrigo; Andrés Mercado con Para Vos, Mila. A las 13:00 en Il Pilonte (Calle 5 pasando Gral Acha). Derecho de show $ 5000

Festejo patrio. Con Tres para el canto, Juan Olmos, Estribo, Herencia cuartetera, academias San Isidro Labrador y Aman. De 12:00 a 17:00 h, en Barrio 9 de julio (Boulevard Barrio 9 de Julio, Caucete)

Música para jugar . Infantil. A las 17:30 h en el Teatro del Bicentenario.

Luciano Sagua. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste antes de Ignacio de la Roza)

Sawabona y Enpacto. A las 23:00 h en Intruses Style (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

Omega. A las 23:00 h en Al 700 Club (Sargento Cabral 701 oeste)

Probuckers. A las 23:00 h en Antonio Gómez e hijos (Mendoza esquina Laprida, Rawson)

TEATRO

Títeres para niños. A cargo del elenco El Adobe. Desde las 17:30 h en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson. Gratis, con inscripción previa online en web y redes del museo.

Brainrots Italianos. En el mundo de Lunara. A las 18:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe antes de Santiago del Estero). Entradas en Passline

Brainrots italianos

¿Dónde está Borondongo? Marionetas de hilo, de la compañía mendocina El alma en un hilo. En el marco del DivertiTeS. A las 18:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia). Entradas $15.000, en entradaweb.com.ar

El show de los Pelados. El exitoso stand up de calle Corrientes llega con "El Pelado de TikTok" (Fer Ender), "El Rebo" (Marcelo Ruiz Diaz ) y el pelado de Comedy" (Dany Buituron). A las 21:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe antes de Santiago del Estero). Entradas en PassLine

RECREACIÓN

Barrio Cultural. Hasta el 12 de julio, de 14 a 19 h, en el Parque General Belgrano, con propuestas para toda la familia: música, danza, teatro, circo, talleres, gastronomía, artesanías, deportes, emprendedores y más. Hoy shows de Compañía Tango Volá, Proyecto Tango, Departamento 9 de julio: Lautaro Ortiz y academias Arte Nativa y Segundo Sombras, La chacota, Los Klones, Taller de candombe. Cierre con King of banana. Espacio infancias: Manos en movimiento. Gratis.

Barrio Cultural

Arena Gamer. Sábado y domingo, de 15:00 a 21:00 h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Gratis

Títeres y máscaras. Función de títeres, taller de creación de máscaras, búsqueda del tesoro, merienda, espacio para adultos. De 15:00 a 18:00 En Wampem, espacio de arte. Aporte $5000. Informes al 2645256685.

Varieté de Circo. Artistas, acrobacias, humor. A las 18:30 h en Patio Alvear Shopping. Gratis

TALLERES

Taller de Reciclado. Para chicos. Llevar botella pet de cualquier volumen, un trozo de lija, marcador y tijera. De 11:00 a 13:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (Av. España 301 sur) Gratis

La ciencia sí se toca. Para descubrir líquidos no newtonianos, energía lumínica y geotérmica y magnetismo con imanes. De 14:00 a 17:00 h en la Usina de Ullum. Informes al 26463310171. Gratis.

Taller de juego de rol para chicos. A cargo de Federico Rodríguez. Desde las 16:00 h en Dirección de Bibliotecas Populares (Las Heras y 25 de mayo) Gratis. En el marco del Barrio Cultural.

Taller de comic para chicos. A cargo de Tony Acevedo. A las 17:00 h en Dirección de Bibliotecas Populares (Las Heras y 25 de mayo) Gratis. En el marco del Barrio Cultural.

Diversión en Comparte Lab. Para niños de 3 a 17 años. Bichos Vibrobots: para crear pequeños robots que se desplazan gracias a la vibración de sus motores, de 17:00 a 18:30 h. Taller Six Seven, para crear el número 67 personalizado incorporando un circuito electrónico con iluminación para transformarlo en una lámpara, de 18:00 a 19:30 h. Monster truck, para construir un canción a control remoto, de 19:00 a 21:00 h. Slime fluo, para crear una mezcla fluorescente especial que brilla bajo luz ultravioleta, de 19:30 a 20:30 h. En 25 de Mayo 470 oeste. Arancelados, con reserva previa.

FIESTAS Y FESTIVALES

2º Festival de Danza y Canto. Desde las 10:00 h en Club Los Andes (Tudcum). Actúan academias Raíces de Cuyo, Sentimientos de Danza, Alma Angualastina, Danza de los Pueblos, Reviviendo Tradiciones, Danzarte, Acercarte. Cantantes Hermanos Espejo, Rejunte Sureño, Máximo Díaz y Gonzalo Gutiérrez, Hernán Caballero, Canto Chuncano (Córdoba). Entrada $10.000

Fiesta del Carneo Español. 11 y 12 de julio, de 10:00 a 18:00 h en Predio Gaucho José Dolores (Ramón Franco entre 4 y 5). Hoy, shows (desde las 11:00): Ritmo Malé, Instituto Pasión Morena, Instituto Sueños de Luz, Academia Los Huarpes, Los triunfadores iracundos por siempre, Ballets Años Divinos y Sentir Folclórico, Fuerza Folk, Alok2, Instituto Almas Cuyanas, Instituto Rocío, La Nota, Instituto Olé Flamenco, Celina Fernández, Ballets Almas Medaneras, Anto la Bebi, Palo Santto.

Fiesta del Carneo Español

Fiesta Rapsodia. Con Pauli, Jazmín, Kendall, Shantall. Line up Willy & Benja. Show dragqueen Colores. Anfitriones: Dany Love y Pandora. Desde las 23:00 h en Rapsodia

Fiesta Moon 80-90. A las 23:00 h en Quinta Nazareno.

Fiesta Horror Circus. Desde la 01.00 en Way (Ruta 40 lateral este, a 200 metros del Makro)

FERIAS

Feria de artesanos y emprendedores. Shows. De 9:00 a 14:00 h en El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador San Martín) Gratis

Expo Tejidos. Sábado 11 y domingo 12 de julio, con tejedores de San Juan. De 16:00 a 19:30 h en Parque Latinoamericano de Albardón. Entrada gratis.

VISITAS Y EXPOSICIONES

Yo Caricare. Exposición de pinturas y esculturas de Hugo Vinzio. Hasta el 1 de agosto, en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

Estrategias para un jardín deseado. En Chalet Cantoni · Casa Cultural (Av. Libertador Gral. San Martín 3339 oeste, Rivadavia). Entrada libre y gratuita. Exponen Carolina Gerez, Agostina Silva Mallea, Jimena Gallardo y Rosalía Jofré. A través del bordado, las técnicas fotográficas alternativas y el dibujo se explorarán otras formas de pensar lo botánico y el herbario.

Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

Universo Juego de Damas

Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Teatro del Bicentenario. Experiencia Teatro Abierto, en receso invernal: visitas de lunes a sábado, a las 11:00 y 18:00 h. Domingo: visita exprés a las 18:00 h. Gratis. Las Heras 430 sur.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Museo Histórico Gnecco

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365