    • 7 de julio de 2026 - 06:54

    Agenda Cultural de San Juan: mucha diversión para este martes

    Las actividades del 7 de julio incluyen desde propuestas infantiles hasta actividades en museos y bibliotecas locales.

    La agenda cultural de San Juan incluye Muñeco, obra de música y clown para familias.&nbsp;

    La agenda cultural de San Juan incluye Muñeco, obra de música y clown para familias. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Agenda Cultural de San Juan para este martes 7 de julio ofrece variadas e imperdibles propuestas ideales para disfrutar en familia. Desde música y teatro infantil hasta talleres didácticos y proyecciones de cine totalmente gratuitas, la provincia se llena de actividades recreativas para todas las edades durante esta jornada.

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    MÚSICA

    Muñeco en concierto. Infantil. Música y clown. A las 18:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas $5.000 en entradaweb.com.ar y boletería

    Yazmin Vega. A las 23:00 h en Casino de Caucete. Entrada gratis

    LITERARIAS

    Borges y Sarmiento. Presentación del libro del Dr. Diego Sánchez, que invita a recorrer los vínculos entre ambos, recuperando sus textos, coincidencias y homenajes desde una mirada personal. A las 16.30 h en Casa Natal de Sarmiento – Museo Nacional. Gratis.

    Borges y Sarmiento, en la Casa Natal de Sarmiento

    Borges y Sarmiento, en la Casa Natal de Sarmiento

    RECREACIÓN

    Tarde recreativa. Cine, Just Dance, Pintacaritas. Desde las 16:00 h en Unión Vecinal V° 12 de octubre y en la Unión Vecinal San Lorenzo, Santa Lucía. Gratis.

    Vacas en la Biblio. Cine y talleres de origami, historietas y fotobordado. Proyección de "Hoppers: Operación Castor”. A las 16:00 h en Biblioteca Popular Colón (Diagonal Sarmiento 658, Caucete) Gratis

    Taller de reciclado. A las 16.30 h en Unión Vecinal B° Cte. Cabot (O’Graham 325 este)

    Taller de Cookies. A las 17:30 h en Museo Franklin Rawson. Para niños de 5 a 12 años. Gratis, con inscripción online previa.

    Cápsula didáctica. Inmersión a la exposición de Mondongo, a través del modelado de plastilina. A las 18:00 h en Museo Franklin Rawson. Gratis, con inscripción online previa.

    Vacaciones de invierno. Globoflexia, pintacaritas, sorteos. De 18:30 a 20:30 h en Patio Alvear. Gratis.

    Entre Estrellas. Para niños de 3 a 17 años. De 19:30 a 21:00 h en Comparte Lab (25 de Mayo 470 oeste)

    Hechizos en el Mini Lab. Pociones que cambian de color, reacciones inesperadas y fórmulas misteriosas. Para niños de 3 a 17 años, de 19:30 a 20:30 h en Comparte Lab (25 de Mayo 470 oeste)

    CINE

    Hoppers. Infantil. A las 16:00 h en la Biblioteca Popular Caucete (Diagonal Sarmiento 658, Va. Colón) Gratis

    Hoppers, en Caucete

    Hoppers, en Caucete

    Sonic 3. A las 16:00 h en el Salón Cultural de UPCN (ubicado en Sarmiento 461 sur). Gratis

    TEATRO

    Doña Disparate y Bambuco. Infantil. A las 17:00 h en Cine Teatro Municipal de Capital. Entradas en Entradaweb.com

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Estrategias para un jardín deseado. En Chalet Cantoni · Casa Cultural (Av. Libertador Gral. San Martín 3339 oeste, Rivadavia). Entrada libre y gratuita. Exponen Carolina Gerez, Agostina Silva Mallea, Jimena Gallardo y Rosalía Jofré. A través del bordado, las técnicas fotográficas alternativas y el dibujo se explorarán otras formas de pensar lo botánico y el herbario.

    Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

    Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Rastros del Decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

    Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

    Dirección de Bibliotecas Populares

    Dirección de Bibliotecas Populares

    Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

    Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

    Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

    Teatro del Bicentenario. Experiencia Teatro Abierto, en receso invernal: visitas de lunes a sábado, a las 11:00 y 18:00 h. Domingo: visita exprés a las 18:00 h. Gratis. Las Heras 430 sur.

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

    Mercado Artesanal Luisa Escudero

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    Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

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