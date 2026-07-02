Agenda cultural de San Juan: conciertos, danza y muestras artísticas para este jueves

La agenda cultural de San Juan ofrece atractivas actividades para disfrutar durante toda la jornada. Las propuestas inician con presentaciones de los tres coros infantiles de la FFHA, dirigidos por Jorge Fuentes ; y el concierto sinfónico a cargo del director invitado, el español Alfons Reverté.

Agenda Cultural de San Juan: domingo para cargar pilas fuera de casa

También habrá opciones de música electrónica, tributos al rock nacional, folclore y ritmos tropicales, asegurando entretenimiento para todo público. La danza urbana y variadas exposiciones artísticas completan una cartelera dispuesta a vencer al frío invernal.

Concierto de los Coros de Niños UNSJ. A las 19:00 h en el Complejo La Superiora (Doctor Ortega y Conector sur, Rawson). Entrada libre y gratuita. Repertorio con temático de circo y canción La Cuarta Estrella (de Palmito, sobre la selección argentina de fútbol)

Orquesta Sinfónica FFHA - UNSJ: Variaciones. Dirección de Alfons Reverte. Obras de Brahms y Elgar. A las 21:00 h en el Rectorado UNSJ (Mitre 396 este, Capital). Entrada libre y gratuita

Los coros de niños de la UNSJ cantarán La cuarta estrella

Jueves de Ciclo Electrónico. A las 21:00 h en Casa de Eventos (Juan José Castelli 500 sur, Capital)

Yo No Fui. Tributo a Viejas Locas e Intoxicados. A las 22:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador Gral. San Martín 1545 oeste, Capital)

Saypa. A las 22:30 h en La Dominga (Av. Libertador Gral. San Martín 1762 oeste, Capital)

El Yeyo. Noche de clásicos y cuarteto. A las 23:00 h en El Bar de Titi (Av. España y Tacuarí, Rawson)

El Yeyo

Nano Rodríguez. Folclore cuyano. A las 23:00 h en Casino de Rawson. Entrada gratis

Omega. A las 23:30 h en Bernardo Resto Bar (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144

DANZA

The New Era, Box Urban. A las 21:00 h, en Teatro Sarmiento. Entradas en Estudio Box Urban (Mendoza 169 sur)

VISITAS Y EXPOSICIONES

Estrategias para un jardín deseado. A las 21:00 h en Chalet Cantoni · Casa Cultural (Av. Libertador Gral. San Martín 3339 oeste, Rivadavia). Entrada libre y gratuita. Exponen Carolina Gerez, Agostina Silva Mallea, Jimena Gallardo y Rosalía Jofré. A través del bordado, las técnicas fotográficas alternativas y el dibujo se explorarán otras formas de pensar lo botánico y el herbario.

Vasija, hija de esta tierra. Gran exposición de más de 70 vasijas de la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra, San Juan. Hasta el 3 de julio. Visita de lunes a sábado de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:30 h, en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratuita.

Vasija, hija de esta tierra

Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Tornambé. Muestras “En memoria - Fabiana Zito" y "Familia Tornambé". Horarios de visita, martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Rastros del Decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Anchipurac Teatralizado. Intervención teatral con Minervasaurus y un elenco de personajes inolvidables que harán de tu visita una verdadera aventura. A las 15:00 h en el Centro Ambiental Anchipurac. Entrada general $6.000, promo: 2 entradas por $10.000

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Celda histórica de San Martín

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.