    • 2 de julio de 2026 - 06:44

    Agenda cultural de San Juan: conciertos, danza y muestras artísticas para este jueves

    Los coros infantiles, bandas rockeras, exposiciones y coreografías urbanas renuevan las opciones. Habrá múltiples alternativas gratuitas.

    La Agenda Cultural de San Juan incluye el segundo concierto de la Orquesta Sinfónica dirigido por el español Alfons Reverté.&nbsp;

    La Agenda Cultural de San Juan incluye el segundo concierto de la Orquesta Sinfónica dirigido por el español Alfons Reverté. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Agenda Cultural de San Juan: opciones artísticas gratis y shows para disfrutar

    También habrá opciones de música electrónica, tributos al rock nacional, folclore y ritmos tropicales, asegurando entretenimiento para todo público. La danza urbana y variadas exposiciones artísticas completan una cartelera dispuesta a vencer al frío invernal.

    MÚSICA

    Concierto de los Coros de Niños UNSJ. A las 19:00 h en el Complejo La Superiora (Doctor Ortega y Conector sur, Rawson). Entrada libre y gratuita. Repertorio con temático de circo y canción La Cuarta Estrella (de Palmito, sobre la selección argentina de fútbol)

    Los coros de niños de la UNSJ cantarán La cuarta estrella

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    Orquesta Sinfónica FFHA - UNSJ: Variaciones. Dirección de Alfons Reverte. Obras de Brahms y Elgar. A las 21:00 h en el Rectorado UNSJ (Mitre 396 este, Capital). Entrada libre y gratuita

    Jueves de Ciclo Electrónico. A las 21:00 h en Casa de Eventos (Juan José Castelli 500 sur, Capital)

    Yo No Fui. Tributo a Viejas Locas e Intoxicados. A las 22:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador Gral. San Martín 1545 oeste, Capital)

    Saypa. A las 22:30 h en La Dominga (Av. Libertador Gral. San Martín 1762 oeste, Capital)

    El Yeyo. Noche de clásicos y cuarteto. A las 23:00 h en El Bar de Titi (Av. España y Tacuarí, Rawson)

    El Yeyo

    El Yeyo

    Nano Rodríguez. Folclore cuyano. A las 23:00 h en Casino de Rawson. Entrada gratis

    Omega. A las 23:30 h en Bernardo Resto Bar (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144

    DANZA

    The New Era, Box Urban. A las 21:00 h, en Teatro Sarmiento. Entradas en Estudio Box Urban (Mendoza 169 sur)

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Estrategias para un jardín deseado. A las 21:00 h en Chalet Cantoni · Casa Cultural (Av. Libertador Gral. San Martín 3339 oeste, Rivadavia). Entrada libre y gratuita. Exponen Carolina Gerez, Agostina Silva Mallea, Jimena Gallardo y Rosalía Jofré. A través del bordado, las técnicas fotográficas alternativas y el dibujo se explorarán otras formas de pensar lo botánico y el herbario.

    Vasija, hija de esta tierra. Gran exposición de más de 70 vasijas de la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra, San Juan. Hasta el 3 de julio. Visita de lunes a sábado de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:30 h, en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratuita.

    Vasija, hija de esta tierra

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    Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

    Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Museo Tornambé. Muestras “En memoria - Fabiana Zito" y "Familia Tornambé". Horarios de visita, martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

    Rastros del Decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

    Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

    Anchipurac Teatralizado. Intervención teatral con Minervasaurus y un elenco de personajes inolvidables que harán de tu visita una verdadera aventura. A las 15:00 h en el Centro Ambiental Anchipurac. Entrada general $6.000, promo: 2 entradas por $10.000

    Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

    Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

    Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

    Celda histórica de San Martín

    Celda histórica de San Martín

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

    Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

    Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.

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