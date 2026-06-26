Agenda Cultural de San Juan: los imperdibles de día cargado de arte

La agenda cultural de San Juan para este viernes 26 de junio llega cargada de excelentes opciones para disfrutar. Se podrá elegir entre una variada oferta que abarca música en vivo de distintos géneros, una peña para adultos mayores, cine y visitas guiadas gratuitas en espacios emblemáticos.

Agenda cultural de San Juan: un domingo para disfrutar del arte y la cultura

Ecos románticos. Orquesta Sinfónica de la UNSJ, dirección: Alfons Reverté. A las 21:00 h en el Rectorado de la UNSJ (Mitre 396 este) Gratis. Obras de Schubert y Mendelssohn.

Elmer Meza Trumpet. Jazz. Cena Show, a las 21:30 h en La Madeleine (restaurante de la Alianza Francesa, Mitre y Sarmiento) Reservas: 4277825, WhatsApp: 2644858270

Los Parhelios. A las 22.00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144

Cabral. Tributo a Pappo. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

Sueño Stereo. Tributo a Soda Stereo. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Lipp Suchen. Música de autor. A las 22:00 h en Garden (Av. Libertador San Martín 3390 o, Rivadavia). Der. de show $5000

Agrestes. Noche de folclore. A las 22:30 h en Rocknrolla (Av. Libertador Gral. San Martín y Rastreador Calívar)

De la Lora. A las 22:30 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

Leo Jorquera. A las 23:00 h en Cipriano (Lat. de Circunvalación, a metros de Av. Libertador San Martín)

Guille Molina. Cuarteto. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita

El Pacha. Desde las 00:00 h en Tomar Algo (Av. Central 631 oeste). Reservas 2646031116

Omega. A las 00:00 h en Ladran Sancho (Av. Libertador 1545 oeste)

Marilyn. A las 00.00 h en Bunker (9 de Julio)

TEATRO

Yo, tú, él, ella y la epopeya. A las 21:30 h en Sala Auditórium, Teatro del Bicentenario. Entradas: general a $15.000 en boletería y de forma online a través del sitio TuEntrada.com Es una obra que dialoga entre los dioses griegos y romanos, el teatro y la escena sanjuanina. Escrita y dirigida por Milenka Rupcic y Paula Martín.

Yo, tú, él, ella y la epopeya. Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario

ENCUENTROS

Gran Peña de Personas Mayores. Desde las 17:00 h en Estadio Marcelo García (Pocito) Gratis

CINE

Granizo. A las 21:00 h en UPCN (Sarmiento antes de Av. Córdoba) Gratis. Sinopsis. Con Guillermo Francella, cuenta la historia de un reconocido meteorólogo que, tras fallar en uno de sus pronósticos más importantes, deberá reinventarse mientras enfrenta una verdadera tormenta en su vida.

VISITAS Y EXPOSICIONES

Chalet Cantoni – Casa Cultural. A las 18:00 h, visita guiada para conocer la historia y la arquitectura de una de las residencias más emblemáticas de San Juan. Gratis (Av. Libertador San Martín 3317 oeste)

Vasija, hija de esta tierra. Gran exposición de más de 70 vasijas de la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra, San Juan. Hasta el 3 de julio. Visita de lunes a sábado de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:30 h, en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratuita.

Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Tornambé. Muestras “En memoria - Fabiana Zito" y "Familia Tornambé". Horarios de visita, martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Rastros del Decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Calavera #3 - Mondongo. Museo Franklin Rawson

Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Centro Ambiental Anchipurac. "Vidrio, poéticas de una mirada circular". Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.