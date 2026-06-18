El Teatro del Bicentenario recibirá el estreno de la comedia "Yo, tú, él, ella y la epopeya"

La escena local se prepara para otro estreno teatral en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. El viernes 26 de junio correrá el telón “Yo, tú, él, ella y la epopeya” , una comedia que fusiona mitología griega, música pop y humor contemporáneo para reflexionar sobre los vínculos actuales.

Escrita y dirigida por Paula Martín y Milenka Rupcic , la trama se ambienta en un Olimpo futurista y decadente donde los dioses clásicos se han transformado en estrellas de rock y comentaristas del destino. Desde allí, observan a Ulises, un héroe moderno que decide abandonar la gloria, el teatro y su propia leyenda para buscar algo auténtico.

"Parte del conflicto entre Penélope y Ulises. Él, que es el protagonista de una obra, se va y no solo deja a Penélope, sino que deja a un montón de actores en banda que quieren actuar" , contó Milenka a DIARIO DE CUYO, dando muestra del paralelismo entre la historia y el ambiente teatral local. "Es una obra que dialoga entre los dioses griegos y romanos, el teatro y la escena sanjuanina. Está como esa metáfora de que uno a veces quiere dejar el teatro en San Juan, en el mundo, y no puede; como que una vez que hacés teatro, siempre volvés. Hablamos bastante de los vínculos, de las tensiones que suceden ahí”, detalló sobre el trasfondo del argumento la autora, que, junto a su coequiper, apuesta por un gran despliegue en escena, algo poco frecuente en las producciones independientes de la provincia.

" Son 14 actrices y actores ... Nosotras venimos con la experiencia de La dueña del santo, que es nuestra obra anterior, y un poco esta búsqueda de encontrar la escena con muchos actores. No es muy común, pero bueno, para nosotras sigue siendo algo que se nos repite, aunque intentemos que no (risas)", dijo Rupcic.

El origen de este ambicioso proyecto se remonta a un espacio formativo, que terminó convirtiéndose en una producción independiente. “Escribimos la obra para el cierre de un taller, luego algunas personas, amateurs, decidieron bajarse. Entonces convocamos a actores de la escena sanjuanina que nos dijeron que sí, así que estamos muy felices por eso”, reveló Rupcic sobre la génesis del espectáculo y la reconfiguración del equipo.

Nacho Caro Vera, Mumi Balmaceda, Luis Linares, Lito Cantoni, Pindo Becerra, Alan Herrera, Valentina Pantano, Ana Guirado, Maro Frau, Rodra Salas, Anahí Del Valle, Luz Cara, Lulo Milan y Mauri Ganci -"un elencazo" definió la directora- darán vida a “Yo, tú, él, ella y la epopeya”, que, dato no menor, contará con el celebrado regreso al ruedo de Emi Voiro, por ahora haciendo su magia en las luces, antes de volver a la actuación.

Un teatro cerca de la gente

A la hora de definir el tono y la temática de sus creaciones, la búsqueda de la dupla de directoras se orienta a la conexión humana y el disfrute del espectador, esquivando cualquier solemnidad. Ésta no es la excepción.

“Siento que el público necesita ver cosas que lo hagan feliz también. A mí me gusta el teatro que acerca al público, que lo conecta así con la humanidad, con la risa", explicó Rupcic. "Ésta es una comedia, una recontra comedia, con sus partes sensibles, claramente, pero sobre queremos que la gente se ría”, acotó la directora, quien siente que, como suele decirse, hay agua como para tirarse a la pileta.

"Yo siento que la comunidad teatral está creciendo cada vez más en San Juan, que la gente tiene ganas de salir un poco de la monotonía y hacer otras cosas. Creo que el teatro siempre tiene esto que te conecta con el presente y con la crítica, con la reflexión, con el compartirse... La gente tiene más necesidad de hacer cosas que lo acerquen al otro más que lo alejen”, reflexionó.

La experiencia de la Sala Auditórium

Finalmente, el paso a la Sala Auditórium representa un salto cualitativo en la trayectoria de la compañía. "Dijimos 'Si el estreno va a ser en el Bicentenario, tiene que ser un súper espectáculo'. Y bueno, la verdad que es un riesgo, es una apuesta muy grande, hay mucho más despliegue escenográfico, mucha participación de las luces, porque. Pero poder contar con esas plantas de luces preciosas, con la acústica, con esa sala que es bellísima, para nosotros también está muy bueno y lo recontratomamos”, expresó la directora. "Tener la posibilidad de hacer una obra en un teatro así, con todas las letras, digamos, para nosotros es un privilegio. Nos gustan todos los chiches del teatro, nos encantan". concluyó.

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La cita

“Yo, tú, él, ella y la epopeya”