Alfons Reverté Casas se reencuentra con la Sinfónica de la UNSJ y el público de San Juan

Tras más de un año de ausencia, el director barcelonés Alfons Reverté Casas regresó a la provincia para ponerse al frente de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ en un ciclo de dos conciertos especiales. Quien fuera el director titular del organismo en 2022 liderará un viaje cronológico a través del Romanticismo musical .

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El diálogo con DIARIO DE CUYO, el director reconoció que le generaba ilusión este regreso. Contó que ya tenía ganas de volver y de reencontrarse con la orquesta y los buenos amigos que forjó aquí. "La llevo en el corazón. Estoy continuamente siguiendo su actividad", aseguró; y apuntó que actualmente está “haciendo una vida bastante bohemia en Europa, con escapadas aquí, a Sudamérica”. Y confesó que “siempre es un grandísimo placer venir a Argentina, pues porque es un país que tiene una riqueza cultural que se percibe solo llegar”.

Para el primer concierto, "Ecos románticos", el maestro propuso un repertorio centrado en los románticos iniciales, Franz Schubert y Felix Mendelssohn , compositores que definió como "de una elegancia extrema para la orquesta y que son de muy buen escuchar para el público".

El director español durante el ensayo con la Orquesta de la UNSJ en la Sala TeS

Según Alfons, este tipo de obras exige una ejecución pulcra por su transparencia, lo que representa un estímulo ideal para los instrumentistas.

"Tocar Schubert, tocar Mendelssohn es tocar las grandes esencias de la música clásica" , manifestó. Además, el director elogió el nivel técnico de la Sinfónica local y explicó que sus integrantes “son músicos preparadísimos en muchos estilos y también en este, obviamente”.

El recorrido tendrá su conclusión, la próxima semana y en otro escenario, con el segundo programa, titulado Variaciones. En esa función se interpretarán las Variaciones sobre un tema de Haydn, de Johannes Brahms, y las Variaciones Enigma, de Edward Elgar, que corresponden a un romanticismo tardío (o post romanticismo)

El director concluyó que la unión de ambos estilos busca que el público perciba una transición con sentido histórico y musical.

"A mí siempre me gusta hacer programas que sean interesantes para el público e interesantes para la Orquesta; y que a la vez tengan un sentido y una narrativa propia, que se puedan ubicar en un contexto y que tengan un discurso propio", valoró Reverté Casas.

La cita con la Orquesta Sinfónica de la UNSJ

Ecos románticos