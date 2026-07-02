Locura amarilla en San Juan: Los Minions, entre monstruos, cine clásico y... ¿Messi?

El tanque animado de Illumination llega a las salas sanjuaninas con diversión para los peques y muchos guiños para los adultos.

Minions & Monstruos llega a las salas de cine de San Juan el 2 de julio, marcando el inicio ideal para el receso invernal de la próxima semana. Este tanque animado promete conquistar a los espectadores locales con una propuesta que combina diversión para los chicos y muchos guiños para los adultos, entre ellos una clara referencia a Lionel Messi.

Esta entrega representa la séptima aparición de las simpáticas criaturas dentro de la franquicia de Illumination (Mi villano favorito), si bien es la tercera del spin off, luego de Minions (2015) y Minions: Nace un villano (2022). Tras haber funcionado históricamente como el complemento ideal de Gru, el film arriba a la provincia con excelentes críticas, incluso varias que la tildan como la mejor aventura en solitario de Minions, demostrando que tienen lo necesario para sostener un largometraje con luz propia.

La nueva aventura de los Minions En cuanto a la trama, transporta al público al Hollywood de finales de los años 20. Con el sueño de filmar una película de terror y de alcanzar la fama, los Minions le presentan a un director de cine su idea de hacer un film con monstruos. Como no cuentan con ninguno para el proyecto, emprenderán una aventura para buscar monstruos reales. Entonces todo se descarrila por completo, desatando un caos que ellos mismos deberán resolver entre risas y desastres monumentales.

Minions & Monstruos es la tercera entrega del spin off de los personajes amarillos De George Lucas... ¿A Lionel Messi? Más allá de los gags físicos y el idioma indescifrable de los protagonistas, el film funciona como un homenaje a la época de oro del séptimo arte, justo en la transición del cine mudo al sonoro. Los espectadores descubrirán referencias a leyendas como Charles Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd, además de guiños a obras maestras como El ciudadano.

Entre las grandes curiosidades de la producción, se destaca un cameo de otra galaxia: el mismísimo George Lucas le presta su voz a un personaje diseñado exclusivamente para él, motivado por su fanatismo confeso hacia los Minions.