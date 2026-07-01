Adiós a un reconocido actor: falleció Santiago Ríos

Con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, el respetado intérprete, director y docente tenía 70 años.

El actor Santiago Ríos supo desempeñarse tanto en comedias como dramas, en cine, teatro y televisión.

El ambiente artístico nacional vuelve a vestirse de luto tras confirmarse hoy el fallecimiento del actor, director y docente entrerriano Santiago Ríos, a los 70 años. Con una prolífica carrera que abarcó más de tres décadas, el respetado intérprete dejó huella tanto en la pantalla chica como en las tablas.

La triste noticia fue oficializada a través de un comunicado en redes sociales por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad a la que el artista -cuya causa de muerte no fue especificada- se encontraba afiliado desde el año 1995. De inmediato, colegas, alumnos y seguidores expresaron sus condolencias y manifestaron su dolor ante la partida de un profesional sumamente respetado en el sector.

Nacido en Paraná el 15 de octubre de 1955, Ríos se trasladó para consolidar una sólida educación dramática guiada por referentes de la talla de Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet. Además de su constante labor frente a las cámaras, su vocación lo impulsó a ejercer la docencia teatral durante gran parte de su vida, convirtiéndose en el mentor de múltiples generaciones de nuevos talentos.

El actor Santiago Ríos en Los Simuladores Una cara reconocida El carisma y la ductilidad de Ríos le permitieron brillar con idéntica solvencia en los tres principales circuitos comerciales y artísticos: el cine, el teatro y las producciones masivas de la televisión abierta.

En televisión, su rostro se volvió indispensable en ficciones icónicas de los años 2000 y éxitos recientes, entre las que destacan Los Simuladores, Los Roldán, Tumberos, Son amores, Casi ángeles, Lalola, Graduados y ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza). Asimismo, demostró un notable tempo cómico al sumarse a ciclos emblemáticos del humor como Cha Cha Cha y VideoMatch.