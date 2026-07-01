"Poetas y delincuentes", la propuesta teatral que suma doce artistas sanjuaninos, música en vivo y confesiones en escena

La propuesta del Club de Actuación estrenará el 4 de julio con entrada a la gorra. Música en vivo, poesía y actuación se fusionan en una experiencia colectiva.

Una nueva propuesta teatral desembarcará este viernes 4 de julio en la Cooperativa Teatro de Arte. Se trata de "Poetas y Delincuentes", una obra dirigida por Daniel Zalazar que invita al público a sumergirse en un recital poético performático donde la música en vivo, la actuación y la literatura se entrelazan para dar forma a una auténtica fiesta escénica.

La propuesta nació dentro del Club de Actuación tras una convocatoria realizada por Zalazar en abril de este año, donde el talento sanjuanino ofrecía múltiples posibilidades de construir. "Comenzamos a trabajar con la idea de montar esta fiesta teatral, ese es el concepto escénico que tiene la propuesta", señalaron desde la grupalidad.

Si bien ya contaba con algunos textos escritos durante los primeros encuentros, la obra fue creciendo a medida que fueron pasando los ensayos. Así, los personajes encarnados por doce artistas y las escenas se transformaron a medida que el grupo exploraba el material desde el trabajo corporal y la improvisación.

Uno de los rasgos distintivos de la puesta es la presencia de una banda integrada por miembros del propio elenco, que interpreta música en vivo durante toda la función. Ese universo sonoro se desarrolló en paralelo al trabajo actoral y terminó convirtiéndose en un componente fundamental del espectáculo, siendo la distinción que le da un toque especial a la propuesta teatral, abriendo todo un mundo sonoro tanto para los artistas como para los espectadores.

Quiénes forman parte de “Poetas y Delincuentes” "Poetas y Delincuentes" es una fiesta teatral en la que un grupo de actrices y actores se preparan para ofrecer un recital performático. En escena sienten, confiesan, leen, cantan, bailan, brindan y delinquen, mientras buscan "el oro de la escena": ese instante de verdad capaz de conmover tanto a quienes actúan como a quienes observan.