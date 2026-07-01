Murió Victor Willis, la voz original de Village People y coautor del clásico "YMCA"

l cantante y fundador del icónico grupo de música disco falleció a los 74 años tras una breve pero agresiva enfermedad.

El mundo de la música despidió este miércoles a Victor Willis, cantante principal y miembro fundador de Village People, quien murió a los 74 años como consecuencia de una enfermedad "breve pero agresiva". El fallecimiento fue informado por su esposa, Karen Willis, a través de las redes oficiales del grupo.

Willis fue la voz de algunos de los mayores éxitos de la era disco y el intérprete del emblemático personaje del policía sobre el escenario. Además de liderar la banda, fue coautor de canciones que marcaron a varias generaciones, entre ellas "YMCA", "Macho Man", "In the Navy" y "Go West".

Nacido en Dallas, Texas, comenzó su carrera artística en el teatro musical y llegó a Broadway antes de ser convocado por los productores franceses Jacques Morali y Henri Belolo para dar vida al proyecto que se convertiría en Village People, una de las bandas más exitosas de finales de los años 70.

A lo largo de su vida atravesó períodos de adicciones y problemas legales, lo que lo llevó a alejarse temporalmente del grupo. Sin embargo, años más tarde recuperó los derechos sobre varias de las canciones que había compuesto y regresó como vocalista principal en 2017.

En los últimos años, Willis también estuvo en el centro de la escena por las discusiones en torno al uso de "YMCA" en actos políticos en Estados Unidos. Pese a las controversias, la canción mantuvo su lugar como uno de los himnos más reconocidos de la música popular a nivel mundial.