    • 1 de julio de 2026 - 08:49

    Murió Victor Willis, la voz original de Village People y coautor del clásico "YMCA"

    l cantante y fundador del icónico grupo de música disco falleció a los 74 años tras una breve pero agresiva enfermedad.

    Murió Victor Willis, la voz original de Village People y coautor del clásico YMCA

    Murió Victor Willis, la voz original de Village People y coautor del clásico "YMCA"

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mundo de la música despidió este miércoles a Victor Willis, cantante principal y miembro fundador de Village People, quien murió a los 74 años como consecuencia de una enfermedad "breve pero agresiva". El fallecimiento fue informado por su esposa, Karen Willis, a través de las redes oficiales del grupo.

    Leé además

    Federica Pais. Foto: captura.

    Federica Pais volvió a la televisión tras la muerte de su hermana Ernestina: "No sufrió"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El concierto de la Cátedra de Piano tendrá como uno de sus protagonistas a Maxi Gili, quien en marzo-abril estuvo perfeccionándose en Italia, tras convertirse en el único argentino ganador de una de las cinco becas completas otorgadas por Avos Project﻿. 

    La Cátedra de Piano de la UNSJ presenta un concierto de alumnos

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Willis fue la voz de algunos de los mayores éxitos de la era disco y el intérprete del emblemático personaje del policía sobre el escenario. Además de liderar la banda, fue coautor de canciones que marcaron a varias generaciones, entre ellas "YMCA", "Macho Man", "In the Navy" y "Go West".

    Nacido en Dallas, Texas, comenzó su carrera artística en el teatro musical y llegó a Broadway antes de ser convocado por los productores franceses Jacques Morali y Henri Belolo para dar vida al proyecto que se convertiría en Village People, una de las bandas más exitosas de finales de los años 70.

    A lo largo de su vida atravesó períodos de adicciones y problemas legales, lo que lo llevó a alejarse temporalmente del grupo. Sin embargo, años más tarde recuperó los derechos sobre varias de las canciones que había compuesto y regresó como vocalista principal en 2017.

    En los últimos años, Willis también estuvo en el centro de la escena por las discusiones en torno al uso de "YMCA" en actos políticos en Estados Unidos. Pese a las controversias, la canción mantuvo su lugar como uno de los himnos más reconocidos de la música popular a nivel mundial.

    La familia del artista pidió respeto por su privacidad mientras atraviesa el duelo. Con su muerte, la música disco pierde a una de sus figuras más emblemáticas y a la voz detrás de uno de los temas más populares de la historia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Parque Lezama, una de las películas que UPCN tendrá en julio

    UPCN renueva su cartelera de cine en invierno

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Don Osvaldo vendrá en agosto y los fanáticos ya pueden reservar su entrada

    Don Osvaldo en San Juan: ya salió a la venta la anticipada para el show de agosto

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El bailaor flamenco David Pérez visitará la provincia por primera vez, para deleitar a los amantes del género, público, bailaores y estudiantes. 

    David Pérez, bailaor flamenco: "La obsesión por la técnica ha alejado a muchos intérpretes de la emoción"

    Por Estela Ruiz M.
    Los Coros de NIños de la UNSJ incluirán en su presentación La Cuarta Estrella, tema del video que grabaron en el Estadio del Bicentenario para alentar a la SeleccIón Argentina en el Mundial 2026. 

    Los Coros de Niños de la UNSJ llevan la pasión futbolera y la magia del circo a Rawson

    Por Estela Ruiz M.