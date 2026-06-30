    • 30 de junio de 2026 - 18:14

    Don Osvaldo en San Juan: ya salió a la venta la anticipada para el show de agosto

    La preventa incluye "Zona Liberada", el primer DVD de la banda liderada por "Pato Fontanet, que vio la luz el año pasado.

    Don Osvaldo vendrá en agosto y los fanáticos ya pueden reservar su entrada

    Don Osvaldo vendrá en agosto y los fanáticos ya pueden reservar su entrada

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La espera terminó para los fanáticos sanjuaninos del rock barrial. Desde hoy martes 30 de junio se encuentran disponibles las entradas para el esperado regreso de Don Osvaldo a San Juan, programado para el próximo mes de agosto. Las localidades ya pueden adquirirse en plataformas digitales.

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    La agrupación comandada por Patricio Santos Fontanet pisará el escenario de la Sala del Sol el próximo 26 de agosto. El reencuentro formal con su público local comenzará temprano: las puertas del recinto se abrirán a las 19:00 horas, mientras que los primeros acordes de la velada están previstos para las 21:00 horas.

    Las entradas anticipadas para este espectáculo están en venta en tuentrada.com, tienen un costo de $84.000 e incluyen una copia física de "Zona Liberada", la flamante producción audiovisual de la banda. Este trabajo representa el primer álbum en vivo y DVD de la formación, reuniendo registros históricos obtenidos en masivos conciertos por todo el territorio nacional entre los años 2022 y 2025.

    En esta gira nacional, el grupo recorre canciones que combinan su repertorio propio con himnos ineludibles de la vieja época, transformando la cita en una de las propuestas fuertes del invierno en la provincia.

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