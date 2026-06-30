Receso invernal: diversión para toda la familia en el Museo Franklin Rawson

Dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el Museo Franklin Rawson presentó una atractiva agenda para este receso invernal. Con opciones lúdicas y didácticas diseñadas para toda la familia, el espacio cultural invita a grandes y chicos a disfrutar de mágicas aventuras, donde aprender jugando será la principal consigna.
Las variadas propuestas no tienen costo para los participantes y abarcan desde talleres artísticos y literatura internacional hasta espectáculos de títeres y clases de danza. Las actividades se desarrollarán del 4 al 19 de julio.
Algunas de las actividades tienen inscripción previa. Los interesados en realizarlas deben asegurar su lugar inscribiéndose previamente a través del enlace oficial: linktr.ee/museo_franklin_rawson