    • 30 de junio de 2026 - 12:51

    Receso invernal: diversión para toda la familia en el Museo Franklin Rawson

    Desde el 4 de julio, el espacio cultural ofrece talleres de arte, reciclaje y cookies; literatura internacional, títeres y tango, para chicos y grandes.

    Para el receso invernal, el Museo Franklin Rawson preparó una grilla de propuestas gratuitas para todas las edades.

    Para el receso invernal, el Museo Franklin Rawson preparó una grilla de propuestas gratuitas para todas las edades.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el Museo Franklin Rawson presentó una atractiva agenda para este receso invernal. Con opciones lúdicas y didácticas diseñadas para toda la familia, el espacio cultural invita a grandes y chicos a disfrutar de mágicas aventuras, donde aprender jugando será la principal consigna.

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    Las variadas propuestas no tienen costo para los participantes y abarcan desde talleres artísticos y literatura internacional hasta espectáculos de títeres y clases de danza. Las actividades se desarrollarán del 4 al 19 de julio.

    Algunas de las actividades tienen inscripción previa. Los interesados en realizarlas deben asegurar su lugar inscribiéndose previamente a través del enlace oficial: linktr.ee/museo_franklin_rawson

    Cronograma de Actividades en el Museo Franklin Rawson

    Para niños y adolescentes

    • Sábado 4 de julio (15:00 a 19:00 h) Taller de reciclaje: "Descarte con diseño". Propone resignificar el residuo plástico doméstico a través de técnicas de construcción textil para convertirlo en un objeto utilitario único y de diseño. Cada participante debe llevar al menos 15 bolsas plásticas. Coordina Romina Gutiérrez. Con inscripción previa online.

    • Martes 7 y 14 de julio (17:30 h) Taller de cookies: Elaboración y decoración de galletitas de miel y jengibre. Para niños de 5 a 12 años. A cargo de KHUN Pastelería. En Taller 2. Con inscripción previa online.

    • Martes 7 y 14 de julio (18:00 h) Cápsula didáctica: Inmersión a la exposición de Mondongo a través del modelado en plastilina. A cargo de Nicolás Arroyo. Apoya Fundación Banco San Juan. En el Hall. Con inscripción previa online.

    • Jueves 9 de julio (18:00 h) Literatura infantil francesa: ”Dégustation de Français”. Actividad de lectura y juegos en torno a clásicos de la literatura infantil francesa. Organiza Alianza Francesa. En Biblioteca. Sin inscripción previa.

    • Sábado 11 de julio (17:30 h) Títeres: A cargo del Elenco de Títeres “El adobe”. En el Auditorio. Hasta completar la capacidad de la sala.

    • Jueves 16 de julio (18:00 h) Literatura infantil alemana: “Spielen und Zeichnen mit deutschen Kindergeschichten” (Jugar y dibujar con cuentos infantiles alemanes). Actividad de lectura, juegos y aprendizaje. Organiza Instituto Alemán. En Biblioteca. Sin inscripción previa.
    La exposición

    La exposición "Argentina x Mondongo", realizada en plastilina y que se exhibe en la Sala 1 del Museo Franklin Rawson, será parte de las experiencias de niños y adultos

    Para adultos

    • Miércoles 8 de julio y 15 de julio (18:00 h): Cápsula "Argentina x Mondongo": Experiencia inmersiva a la exposición a través del modelado en plastilina. A cargo de Nicolás Arroyo. Apoya Fundación Banco San Juan. En el Hall. Con inscripción previa online.

    • Viernes 10 y sábado 18 de julio (17:30 h) Tango en familia: Encuentros participativos orientados a familias, donde el tango se aborda a través del juego, el movimiento y la conexión. Profesores: Eliana Villarruel y Luciano Castro. Destinatarios: jóvenes, adultos y familias. En el Hall. Sin inscripción previa.

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