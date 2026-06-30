Receso invernal: diversión para toda la familia en el Museo Franklin Rawson

Sábado 4 de julio (15:00 a 19:00 h) Taller de reciclaje: "Descarte con diseño". Propone resignificar el residuo plástico doméstico a través de técnicas de construcción textil para convertirlo en un objeto utilitario único y de diseño. Cada participante debe llevar al menos 15 bolsas plásticas. Coordina Romina Gutiérrez. Con inscripción previa online.

Martes 7 y 14 de julio (17:30 h) Taller de cookies: Elaboración y decoración de galletitas de miel y jengibre. Para niños de 5 a 12 años. A cargo de KHUN Pastelería. En Taller 2. Con inscripción previa online.

Martes 7 y 14 de julio (18:00 h) Cápsula didáctica: Inmersión a la exposición de Mondongo a través del modelado en plastilina. A cargo de Nicolás Arroyo. Apoya Fundación Banco San Juan. En el Hall. Con inscripción previa online.

Jueves 9 de julio (18:00 h) Literatura infantil francesa: ”Dégustation de Français”. Actividad de lectura y juegos en torno a clásicos de la literatura infantil francesa. Organiza Alianza Francesa. En Biblioteca. Sin inscripción previa.

Sábado 11 de julio (17:30 h) Títeres: A cargo del Elenco de Títeres “El adobe”. En el Auditorio. Hasta completar la capacidad de la sala.

Jueves 16 de julio (18:00 h) Literatura infantil alemana: “Spielen und Zeichnen mit deutschen Kindergeschichten” (Jugar y dibujar con cuentos infantiles alemanes). Actividad de lectura, juegos y aprendizaje. Organiza Instituto Alemán. En Biblioteca. Sin inscripción previa.