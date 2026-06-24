    • 24 de junio de 2026 - 06:50

    El Teatro Sarmiento ofrecerá tres shows para chicos en el receso

    Música, clown y magia serán parte de las propuestas para disfrutar en familia, por una entrada de $5.000.

    El Teatro Sarmiento incluye en su cartelera invernal la obra Sueños del corazón.&nbsp;

    El Teatro Sarmiento incluye en su cartelera invernal la obra Sueños del corazón. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    De cara al receso invernal -que comenzará oficialmente el 6 de julio- el Teatro Sarmiento preparó una cartelera teatral especial para los más pequeños y sus familias. Con tres variadas producciones, promete tardes de música, fantasía y humor.

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    Las funciones se realizarán a las 15:00 h, con una entrada general de $5.000 por persona. Las entradas anticipadas pueden retirarse en boletería los miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 h y de 17 a 20 h, y los sábados y domingos de 17 a 23 h. También se podrán adquirir el mismo día de cada show, de lunes a miércoles de 10 a 15 h.

    Las puertas de la sala abrirán 40 minutos antes de cada función.

    La cartelera infantil del Teatro Sarmiento

    "Hay un cuento" (Nuestro primer concierto)

    • Lunes 6 de Julio | 15:00 h

    • Un espectáculo en vivo apto para todo público que llega por primera vez a San Juan. Reúne a los personajes favoritos de los más pequeños (Mickey, Elsa de Frozen, Plim Plim, Paw Patrol, Merlina, entre otros) en una propuesta llena de música, baile, juegos y diversión para disfrutar en familia.

    "Muñeco en concierto: Encender una pasión"

    • Martes 7 de Julio | 15:00 h
    • Una puesta en escena que fusiona música en vivo, humor y el arte del clown. A través de la risa y la emoción, el personaje de Muñeco transforma su sueño en un concierto único, sirviendo de puente perfecto para conectar y cantar junto a grandes y chicos.

    "Sueños del corazón"

    • Miércoles 8 de Julio | 15:00 h

    • Espectáculo inspirado en el universo del País de las Maravillas. La historia sigue a Catherine en su lucha por perseguir sus sueños dentro de un reino lleno de imposiciones y desafíos. Una aventura con tintes de humor y fantasía que invita a reflexionar sobre la valentía y la libertad de seguir el propio camino.

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