El Teatro Sarmiento ofrecerá tres shows para chicos en el receso

De cara al receso invernal -que comenzará oficialmente el 6 de julio- el Teatro Sarmiento preparó una cartelera teatral especial para los más pequeños y sus familias . Con tres variadas producciones, promete tardes de música, fantasía y humor.

Las funciones se realizarán a las 15:00 h, con una entrada general de $5.000 por persona. Las entradas anticipadas pueden retirarse en boletería los miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 h y de 17 a 20 h, y los sábados y domingos de 17 a 23 h. También se podrán adquirir el mismo día de cada show, de lunes a miércoles de 10 a 15 h.