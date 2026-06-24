El Teatro Sarmiento ofrecerá tres shows para chicos en el receso

De cara al receso invernal -que comenzará oficialmente el 6 de julio- el Teatro Sarmiento preparó una cartelera teatral especial para los más pequeños y sus familias. Con tres variadas producciones, promete tardes de música, fantasía y humor.
Música, clown y magia serán parte de las propuestas para disfrutar en familia, por una entrada de $5.000.
De cara al receso invernal -que comenzará oficialmente el 6 de julio- el Teatro Sarmiento preparó una cartelera teatral especial para los más pequeños y sus familias. Con tres variadas producciones, promete tardes de música, fantasía y humor.
Las funciones se realizarán a las 15:00 h, con una entrada general de $5.000 por persona. Las entradas anticipadas pueden retirarse en boletería los miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 h y de 17 a 20 h, y los sábados y domingos de 17 a 23 h. También se podrán adquirir el mismo día de cada show, de lunes a miércoles de 10 a 15 h.
Las puertas de la sala abrirán 40 minutos antes de cada función.
Lunes 6 de Julio | 15:00 h
Un espectáculo en vivo apto para todo público que llega por primera vez a San Juan. Reúne a los personajes favoritos de los más pequeños (Mickey, Elsa de Frozen, Plim Plim, Paw Patrol, Merlina, entre otros) en una propuesta llena de música, baile, juegos y diversión para disfrutar en familia.
Miércoles 8 de Julio | 15:00 h
Espectáculo inspirado en el universo del País de las Maravillas. La historia sigue a Catherine en su lucha por perseguir sus sueños dentro de un reino lleno de imposiciones y desafíos. Una aventura con tintes de humor y fantasía que invita a reflexionar sobre la valentía y la libertad de seguir el propio camino.