Pincoya se desnudó por completo en el confesionario y desafió a "Gran Hermano"

Pincoya volvió a quedar en el centro de la escena en Gran Hermano: Generación Dorada tras protagonizar un episodio que rápidamente se convirtió en tendencia. La participante chilena ingresó completamente desnuda al confesionario luego de ser convocada por la voz del reality, generando sorpresa tanto dentro como fuera de la casa.

Según se vio en la transmisión, Pincoya estaba disfrutando de la pileta cuando recibió el llamado de Gran Hermano. Sin pasar por la habitación para vestirse, decidió dirigirse al confesionario y, ya en el interior, se quitó la toalla con la que apenas se cubría para mantener la conversación con el "Big".

La situación motivó una reacción inmediata de la producción. Gran Hermano le preguntó si consideraba adecuada esa forma de presentarse en el confesionario, mientras que la participante respondió que había preferido acudir de inmediato antes que hacer esperar al programa. Finalmente, la conversación terminó con un llamado de atención y el pedido de que abandonara el lugar.