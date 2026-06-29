¿Un Cosquín en Buenos Aires? Se viene "República Folklore"

El Parque de la Ciudad recibirá el encuentro, que -aseguran- será el festival de música nativa más grande de la historia en la Capital argentina.

El Festival contará con figuras convocantes del ruedo, como Abel, El Chaqueño y La Sole; y con otros exponentes de la escena actual, como Cazzu.

Los próximos 21 y 22 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires hará historia al albergar "República Folklore", el primer encuentro masivo de música nativa en la Capital. El predio del Parque de la Ciudad se transformará en el epicentro de una celebración federal que promete reunir a miles de personas.

La propuesta se desplegará a lo largo de dos extensas jornadas, desde el mediodía hasta la madrugada, con más de 50 artistas repartidos en tres plataformas simultáneas. El cartel de este debut histórico equilibra con destreza el legado de leyendas vivas y la frescura de las nuevas corrientes musicales. Entre los nombres más destacados figuran Abel Pintos, Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino, quienes compartirán cartel con nuevas voces de la escena actual.

Sin duda, una de las mayores sorpresas de la programación es la inclusión de Cazzu. La referente del trap, tras experimentar con ritmos regionales en su discografía reciente, simboliza la apertura de un espacio diseñado para el diálogo entre distintas épocas.

Este cruce estilístico responde a una tendencia real: el consumo del género en plataformas digitales como Spotify experimentó un crecimiento sin precedentes en la última década, impulsado en gran medida por la Generación Z, que redescubre su herencia cultural.

La música y las danzas nativas tiene otra cita, ahora en la ciudad de Buenos Aires ¿El país en Buenos Aires? Históricamente, las grandes citas de la música autóctona han tenido su epicentro en las provincias. Sin embargo, este proyecto -impulsado por la productora Dale Play Live- busca ampliar la escena tradicional integrando la mística del interior al paisaje urbano porteño. El evento no se limitará a la propuesta sonora; el Parque de la Ciudad se convertirá en una gran pulpería a cielo abierto con espectáculos centrales, peñas, un Paseo de las Provincias repleto de artesanías locales, talleres de danza y un circuito gastronómico de identidad regional.