¿Un Cosquín en Buenos Aires? Se viene "República Folklore"

Los próximos 21 y 22 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires hará historia al albergar "República Folklore", el primer encuentro masivo de música nativa en la Capital. El predio del Parque de la Ciudad se transformará en el epicentro de una celebración federal que promete reunir a miles de personas.
La propuesta se desplegará a lo largo de dos extensas jornadas, desde el mediodía hasta la madrugada, con más de 50 artistas repartidos en tres plataformas simultáneas. El cartel de este debut histórico equilibra con destreza el legado de leyendas vivas y la frescura de las nuevas corrientes musicales. Entre los nombres más destacados figuran Abel Pintos, Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino, quienes compartirán cartel con nuevas voces de la escena actual.
Sin duda, una de las mayores sorpresas de la programación es la inclusión de Cazzu. La referente del trap, tras experimentar con ritmos regionales en su discografía reciente, simboliza la apertura de un espacio diseñado para el diálogo entre distintas épocas.
Este cruce estilístico responde a una tendencia real: el consumo del género en plataformas digitales como Spotify experimentó un crecimiento sin precedentes en la última década, impulsado en gran medida por la Generación Z, que redescubre su herencia cultural.
La música y las danzas nativas tiene otra cita, ahora en la ciudad de Buenos Aires
¿El país en Buenos Aires?
Históricamente, las grandes citas de la música autóctona han tenido su epicentro en las provincias. Sin embargo, este proyecto -impulsado por la productora Dale Play Live- busca ampliar la escena tradicional integrando la mística del interior al paisaje urbano porteño. El evento no se limitará a la propuesta sonora; el Parque de la Ciudad se convertirá en una gran pulpería a cielo abierto con espectáculos centrales, peñas, un Paseo de las Provincias repleto de artesanías locales, talleres de danza y un circuito gastronómico de identidad regional.
Incluso las autoridades de encuentros emblemáticos, como la comisión del Festival de Jesús María, celebraron públicamente la iniciativa por considerarla un puente vital para la difusión y renovación de la cultura nacional.
Las entradas
Para quienes deseen asistir, los abonos del festival estarán disponibles a partir del miércoles 1 de julio a las 14:00 h, a través de la plataforma AllAccess.
La venta iniciará con una preventa exclusiva para clientes de tarjetas Visa Macro, que contará con opciones de financiación en cuotas sin interés, dando paso a la venta general el jueves 2 de julio, también desde las 14:00 h.