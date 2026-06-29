Bienal Nacional de Dibujo: San Juan abre la convocatoria

Celebrando los 90 años del Museo Franklin Rawson, la cuarta Bienal Nacional de Dibujo impulsa la creación contemporánea con premios adquisición y espíritu federal.

La cuarta edición de la Bienal Nacional de Dibujo, abierta a dibujantes de todo el país, se realiza en el marco de los 90 años del Museo Franklin Rawson.

En el marco de las celebraciones por sus 90 años, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson anunció la realización de la cuarta edición de la Bienal Nacional de Dibujo (BND). El certamen, único en Argentina, "busca consolidar al dibujo como disciplina vital dentro del arte contemporáneo y reafirmar su alcance federal".

Esta entrega vuelve a contar con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan y la Agencia San Juan del Bicentenario, además de la articulación con el sector privado. Las cámaras mineras de la provincia —Cámara Minera de San Juan, CAPRIMSA y CASEMI— acompañan nuevamente la iniciativa, reafirmando la importancia de la colaboración público-privada en el desarrollo cultural.

"Es una bienal joven, pero con una gran potencia de participación a nivel nacional. En 2024 hubo más de 500 postulaciones de prácticamente todas las provincias de Argentina, lo cual habla de la importancia que tiene nuestra institución dentro del panorama o del calendario de actividades nacionales, de certámenes, como lo es una bienal nacional de dibujo. En el marco de los 90 años del museo, esta edición tendrá una impronta muy particular, tratando de llegar a la mayor cantidad de aspirantes y postulaciones", dijo a DIARIO DE CUYO Emanuel Díaz Ruiz, director del Museo Provincial de Bellas Artes. Y destacó: "Muy importante también que que los artistas puedan formar parte de la obra patrimonial que atesora el Museo, a través de los premios adquisición".

Premios y reconocimientos Los artistas seleccionados competirán por dos premios adquisición de gran relevancia económica y simbólica:

1° Gran Premio Adquisición : $2.600.000, otorgado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia San Juan del Bicentenario.

2° Gran Premio Adquisición: $2.100.000, otorgado por las cámaras mineras de San Juan. Además, se entregarán menciones honoríficas, que destacan la calidad y originalidad de las obras presentadas.