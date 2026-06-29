Bienal Nacional de Dibujo: San Juan abre la convocatoria

En el marco de las celebraciones por sus 90 años, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson anunció la realización de la cuarta edición de la Bienal Nacional de Dibujo (BND). El certamen, único en Argentina, "busca consolidar al dibujo como disciplina vital dentro del arte contemporáneo y reafirmar su alcance federal".
Esta entrega vuelve a contar con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan y la Agencia San Juan del Bicentenario, además de la articulación con el sector privado. Las cámaras mineras de la provincia —Cámara Minera de San Juan, CAPRIMSA y CASEMI— acompañan nuevamente la iniciativa, reafirmando la importancia de la colaboración público-privada en el desarrollo cultural.
"Es una bienal joven, pero con una gran potencia de participación a nivel nacional. En 2024 hubo más de 500 postulaciones de prácticamente todas las provincias de Argentina, lo cual habla de la importancia que tiene nuestra institución dentro del panorama o del calendario de actividades nacionales, de certámenes, como lo es una bienal nacional de dibujo. En el marco de los 90 años del museo, esta edición tendrá una impronta muy particular, tratando de llegar a la mayor cantidad de aspirantes y postulaciones", dijo a DIARIO DE CUYO Emanuel Díaz Ruiz, director del Museo Provincial de Bellas Artes. Y destacó: "Muy importante también que que los artistas puedan formar parte de la obra patrimonial que atesora el Museo, a través de los premios adquisición".
Premios y reconocimientos
Los artistas seleccionados competirán por dos premios adquisición de gran relevancia económica y simbólica:
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1° Gran Premio Adquisición: $2.600.000, otorgado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia San Juan del Bicentenario.
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2° Gran Premio Adquisición: $2.100.000, otorgado por las cámaras mineras de San Juan.
Además, se entregarán menciones honoríficas, que destacan la calidad y originalidad de las obras presentadas.
Datos clave de la Bienal Nacional de Dibujo
La convocatoria está abierta a artistas argentinos y a extranjeros residentes en el país con al menos cuatro años de residencia. La inscripción se realiza de manera virtual mediante un formulario disponible en el sitio oficial del Museo.
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Plazo de presentación: del 31 de julio al 31 de agosto
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Selección del jurado: del 9 de septiembre al 9 de octubre
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Anuncio de seleccionados: 13 de octubre
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Recepción de obra: del 16 de octubre al 13 de noviembre
- Inauguración de la exposición: 4 de diciembre de 2026. Esa misma noche se anunciarán los ganadores y menciones, de entre las obras seleccionadas para la exposición central de la Bienal.
- Cierre de la exposición: 27 de abril de 2027
- Consultas: al correo electrónico [email protected], y las bases y condiciones estarán disponibles en www.museofranklinrawson.org
Una muestra que expande fronteras
Desde su primera edición, la Bienal Nacional de Dibujo ha expandido fronteras, tanto desde la convocatoria como las del dibujo en sí. Por un lado, se ha convertido en un espacio de referencia para artistas de todo el país, contribuyendo a descentralizar la escena artística y a fortalecer la circulación de obras y discursos.
Con esta apertura, además, busca visibilizar la pluralidad de lenguajes y técnicas que hoy redefinen el dibujo. Desde formatos tradicionales hasta exploraciones experimentales, la Bienal se convierte en un espacio de exhibición y de diálogo entre generaciones y territorios, expandiendo los límites de la disciplina. A lo largo de los años que suma la Bienal sanjuanina, cientos de participantes han dado testimonio de la diversidad y potencia creativa que atraviesa el dibujo.