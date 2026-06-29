Convocatoria para artistas: obras de José Ignacio Hernández y Rodolfo Zamora Damonte

Agregar Diario de Cuyo en

Nació el 3 de febrero de 1981 en la capital de la Provincia de San Juan . Es Licenciado en Psicología, escritor y músico. Ha publicado libros de poesías, cuentos y ensayos desde 2012 a la fecha. Todos ellos de modo independiente y autogestionado. Algunos en solitario y otros en coautoría. También ha compilado y coordinado antologías con obras de nuevos escritores producto de los talleres literarios que llevó a cabo con su proyecto “El Colectivo Integrador”, entre 2013 y 2020. Sus poesías, cuentos y ensayos también son parte de una gran cantidad de antologías, revistas literarias y audiolibros de distintas editoriales regionales, nacionales e internacionales, una de ellas traducida al idioma inglés en 2021. Ha participado en Ferias del Libro destacándose sus cinco presentaciones consecutivas en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires entre 2015 y 2019. Como músico ha publicado cuatro discos con la banda de rock indie Eureca (Goma Laca) y tres como solistas. Obras presentadas en varias provincias de Argentina así como en Chile.

Por Redacción Diario de Cuyo

Familiares, amigos y figuras del espectáculo despidieron a Ernestina Pais en un emotivo funeral en Chacarita

Por Redacción Diario de Cuyo

Convocatoria para artistas: cuento de Iván Nesteruk

Nadie lo sabe

Muchos lo suponen

Algunos lo deducen

Otros lo ignoran

¿Sufren al momento de morir?

¿Temen ya no estar en el mundo?

¿Sienten paz?

¿Experimentan algo sobrenatural?

Nadie lo sabe

Muchos lo suponen

Algunos lo deducen

Otros lo ignoran

¿Dónde se encuentran los desaparecidos?

¿Murieron al desaparecer?

¿Cuánto tiempo permanecerán desaparecidos?

¿Alguien los encontrará?

Nadie lo sabe

Muchos lo suponen

Algunos lo deducen

Otros lo ignoran

2 - Mármoles

Me quedé observando una tumba abandonada

Ya no estaban las letras del nombre

Las habían robado

El bronce aún cotizaba bien

En lo que quedaba; una cruz tallada

Y dos números

Uno del nacimiento; el seis

Otro de la muerte; el tres.

No había flores

Sólo un chicle pegado en un borde

Y las marcas del líquido

Que ese cuerpo había expresado

Sus vecinos de los cuatro puntos cardinales

Parecían más populares o infranqueables

Todos tenían identidad, flores

Y hasta algunas culpas familiares.

Yo mismo sentí cierta piedad

Y quise obsequiarle mi propio ramo

No pude…Ni el porta flores le habían dejado

Y además mi mármol me impedía estirar las manos.

3 - Belle epoque

Seguramente aquella iviña

Planeó para siempre sobre ella.

Contempló su última lucidez.

Y la vio en su jardín.

Recordaba otras épocas,

De salones, pianos y boquilla.

Amores deliciosos y otros sin sabores.

Playas, ríos, sombrillas y gafas de carey.

Mientras regaba las plantas (o la nada misma)

Imágenes de pasado real y del propio se confundían,

Se mezclaban y hasta entrelazaban,

Generando esa molestia de quien no puede recordar.

Un día la iviña no la vio al planear;

No estaba en el jardín.

La casa y sus puertas y ventanas cerradas.

Y a su lado, planeando, una nueva compañera.

José Ignacio Hernández

Nació en 1988 en Mendoza. Es escritor y estudiante de música. Desde el año 2019 hasta el 2024, estudió en el taller literario de Diego Niemetz. Publicó en diversas revistas literarias, entre ellas Ceniza, Surco, Buenos Aires Poetry, Irradiación, Ulrica, Santa Rabia Poetry, Phantasma, Grifo, Autores, Portal Azimut, El Poeta Ocasional. También participó en distintas antologías, como la antología de cuento psicológico, Psicogramas, de la Editorial Palabra Herida; en la Segunda Antología de Poesía, de Autores; en la primera antología de relatos, La casa, lo extraño, de la Editorial Lengua Suelta; en la colección La caravana del rayo: 28 poetas panhispánicos, de Santa Rabia Poetry; en Criaturas y mundos fantásticos: Antología de cuentos, del sello Nébula. En 2025 fue seleccionado para estudiar en el Writers' Workshop de la Universidad de Iowa, con el poeta Mark Levine. En el presente, continúa sus estudios de escritura con el poeta Lucas Margarit.

El hacedor de lluvia

Mi padre encontró la Palabra

entre los pasillos eternos de la noche.

Abrió el libro

y nos contó la historia

de Maxine Brichard.

El esqueleto colorido y atornillado:

Brichard, desde las sombras,

entre bacanales gentiles y esas pantallas pobres,

apenas luciérnagas para las tripas de la tierra,

erguía su sombrero

y brillaban sus bigotes,

su piel gris,

sobre tablones de luces rancias.

Tenía el libro en las manos mientras recitaba el truco:

si no lo siguen, no lo han visto.

Los pasillos se alargan…

Allí temo perder la vida en un rincón

donde la luz indómita apenas bendice

y pierda el rastro de mis líneas,

en un falso nácar de gloria,

para que la ciega voluntad del estómago

resuelva el truco bajo unos focos rancios y la figura alicorada

de Maxine Brichard.

Llegaba el final y alejándose sus ojos

se volvían más punzantes.

Unas tuercas estiraban los tacos de sus botas

…y los seguías,

los seguías porque se elevaban sobre el piso…

y la luz, de pronto,

era menos que pasto bajo el hielo,

un alma atrapada en el ácido torrente de las risas.

Como un payaso remedado, lanzador de cuchillos y acróbata del fuego,

pudo diseminar el viento

para que mueran las formas en la sombra.

El gesto del agua roba el silencio que cobija las olas,

¡atrás, infiernillo dentado!

¡Atrás!, grita el saltimbanqui,

empapado de aquello

que las ovejas buscan bajo el hielo.

Brichard, el sofista en la pérgola,

abraza el oráculo que nace en su sopa,

el infiernillo, ese trípode insulso que brilla.

Brilla y habla:

…y la forma no debe morir.

Hay que prender la mecha, Maxine,

hay que prender la mecha.

Bastan unas tuercas,

oxidadas por el mismo clima de los curiosos,

y tira la moneda de tres caras hacia la noche hosca

y el yugo que derrite las antiguas escamas

del saltimbanqui convertido en estatua,

suspendido bajo las miradas,

las arrugas

y la carne…

Y no es que olvidáramos la grandilocuencia del libro,

Ni los azares que las manos santas dejaron en el cuero,

piel de berrinches y Bermejol,

óbices poblares,

reticentes,

tácitos.

Hemos perdido el júbilo

como la holgura en la cadera del buey:

¡pedimos el último truco!

lo pedimos,

lo tenemos levantado hacia el Señor,

es justo y necesario…

Es justo y necesario, bajo estas escamas de tierra,

que las formas se pierdan,

sobre ese infiernillo parlante,

la sopa y los focos rancios,

y la maleza amurallada que la luz nunca desteje.

¡Atrás, infiernillo! ¡Atrás!

Prende la mecha y aquí está el espectro de Maxine Brichard.

Aquí,

en los pocos segundos donde todos desesperan,

baila una estatua que taladra el agua del mundo.

Sin lágrimas,

bastan el aplomo en la rodilla del buey,

los berrinches y el Bermejol que velan los pasillos de la mordaz agonía.

Mi padre, el resplandor de Damasco, corre cuando no apago la mecha.

Los labios en omega…

huye del dolor, no de la rancidez,

huye del fuego, no de aquellos colores ciegos

frente al truco final

de Maxine Brichard.

Todos corren

y yo, inmóvil,

descubro la quietud en mis llamas,

su luz despelleja la piel de la tierra,

el hueco que desnutre cada diluvio…

la arena extendida.

los pies de Dios quiebran el carbón.

la luna desciende sobre el templo que fue.

Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este LINK