Ciclo Cine de Barrio: llega un musical ganador del Oscar

Una nueva entrega del "Ciclo Cine de Barrio" tendrá lugar el martes 29 de junio. En esta oportunidad, los vecinos podrán disfrutar de la proyección de la multipremiada película musical "La La Land". La cita será en el Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza), a las 20:00 h.
Organizado por Carlos Cerimedo, el ciclo cuenta con el apoyo de la comuna capitalina y se realiza con entrada libre y gratuita.
Una película con 6 premios Oscar
La trama de este aclamado film sigue a Mia, una joven aspirante a actriz que trabaja como camarera entre audiciones, y a Sebastian, un frustrado pianista de jazz que se gana la vida tocando en tugurios. En la vibrante ciudad de Los Ángeles, sus caminos se cruzan mientras persiguen el mismo sueño: triunfar en el competitivo mundo del arte.
El Ciclo de Cine de Barrio propone un film cargado de música y danza desde el comienzo
Esta imperdible comedia dramática y musical que propone el Ciclo de Cine de Barrio está dirigida por Damien Chazelle y protagonizada por la química estelar de Ryan Gosling y Emma Stone.
Con una duración de 128 minutos y calificación apta para todo público, la producción rinde un nostálgico homenaje a la era dorada de Hollywood. Cabe destacar que la película fue un fenómeno global indiscutido, logrando consagrarse como ganadora de 6 Premios Oscar gracias a su apasionante relato sobre el amor, el arte y los sacrificios que exige el éxito.