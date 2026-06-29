Ciclo Cine de Barrio: llega un musical ganador del Oscar

El martes 30 de junio proyectarán "La La Land" en el Cine Teatro Municipal de Capital, con entrada libre y gratuita.

El Ciclo de Cine de Barrio exhibirá el film estelarizado por Ryan Gosling y Emma Stone.

Una nueva entrega del "Ciclo Cine de Barrio" tendrá lugar el martes 29 de junio. En esta oportunidad, los vecinos podrán disfrutar de la proyección de la multipremiada película musical "La La Land". La cita será en el Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza), a las 20:00 h.

Organizado por Carlos Cerimedo, el ciclo cuenta con el apoyo de la comuna capitalina y se realiza con entrada libre y gratuita.

Una película con 6 premios Oscar La trama de este aclamado film sigue a Mia, una joven aspirante a actriz que trabaja como camarera entre audiciones, y a Sebastian, un frustrado pianista de jazz que se gana la vida tocando en tugurios. En la vibrante ciudad de Los Ángeles, sus caminos se cruzan mientras persiguen el mismo sueño: triunfar en el competitivo mundo del arte.

El Ciclo de Cine de Barrio propone un film cargado de música y danza desde el comienzo Esta imperdible comedia dramática y musical que propone el Ciclo de Cine de Barrio está dirigida por Damien Chazelle y protagonizada por la química estelar de Ryan Gosling y Emma Stone.