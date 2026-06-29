De las danzas folclóricas al trono drag queen de San Juan: el gran debut de Jorge Merlo

Jorge Merlo debutó con el pie derecho en la escena local, tras ganar la Batalla Provincial Drag Queen - Edición Social el pasado domingo en el Centro Cultural Conte Grand. Con ese logro, obtuvo el pase para representar oficialmente a la provincia en la instancia nacional, que se llevará a cabo en Tucumán .

En una reñida competencia que reunió a seis participantes sobre el escenario , Georgina -su nombre drag- logró cautivar al jurado y al público con una propuesta que fusionó la teatralidad clásica y la celebración de la diversidad. El artista fundió en un solo personaje su amor por El fantasma de la ópera y las celebraciones por la "semana del orgullo" .

“Me gusta mucho el personaje oscuro, pero también tenía que dar un impacto con algo de color, algo diferente. Y bueno, se me ocurrió justo que estábamos en la semana del Pride, del orgullo. Así que fui por ese lado”, relató a DIARIO DE CUYO acerca de su performance, que comenzó con el misterio de una máscara y una capa negra, y culminó a puro color, plumas y ritmo.

La confección del vestuario demandó un trabajo contrarreloj que involucró activamente a su entorno familiar, ajustando detalles hasta las cuatro de la tarde del mismo domingo. "Por ahí no se sabe el trabajo, la dedicación, las horas que demanda todo esto", apuntó. Asimismo, reconoció el asesoramiento clave de figuras experimentadas como Facundo Carrión en el maquillaje y Javi Novaro (Scorpion), coreógrafo de Rapsodia, quien lo guio para lograr el impacto estético deseado.

“ La verdad que fue una experiencia muy linda, para mí es todo como muy nuevo, así que nada, tratando de disfrutarlo y que también la gente disfrute a la par mía ”, confesó el artista al repasar las emociones de una velada consagratoria. " La verdad que todavía no caigo... Es algo muy lindo, estoy muy contento, y sorprendido, porque no pensé que se iban a lograr tantas cosas tan rápido ”.

Justamente, lo asombroso de su triunfo no fue solo el despliegue escénico y visual, sino la velocidad de su evolución, ya que inició su camino en este universo hace apenas unos meses.

"Yo arranqué en febrero como bailarín del boliche Rapsodia. Una noche decidí montarme y ya desde ahí no paré. Me gustó mucho el trabajo, cómo se me veía y todo eso”, rememoró, no sin destacar que el buen recibimiento de parte de sus colegas. "Todas las dragas me han felicitado, me han alentado. Ahora viene Tucumán, así que nada, he sentido mucho el apoyo de ellos anoche”, agregó movilizado quien incluso recibió una muy buena devolución de una integrante del concurso nacional, que estuvo como jurado.

Del zapateo a las plumas

Los primeros pasos de Jorge en el ambiente artístico fueron a puro malambo, cueca y zamba; incluso hoy se desempeña como profesor de danzas folclóricas. Él mismo lo marcó como un dato curioso.

"Estoy acostumbrado a trabajar frente a gente, porque soy profe de danza, así que eso no es algo que me costó y es algo que me encanta, digamos, aunque sí, son dos cosas muy diferentes. Imaginate que soy profe de danza folclórica, del gaucho a un drag queen más fem, digamos", sonrió Jorge, quien el domingo contó con alumnos y colegas haciéndole el aguante.

Jorge Merlo también es profe de folclore y varios colegas y alumnos fueron a alentarlo al certamen Drag Queen

Como Georgina, nombre drag que surgió en Rapsodia -"en un ensayo en el boliche los chicos me empezaron a decir Georgi", rememoró- su objetivo actual es amalgamar ambas facetas y consolidar su identidad artística. “La verdad es que me gustaría hacerme conocer más, creo que es lo primero, que la gente sepa quién soy y a dónde quiero llegar, que es lo importante”, afirmó, definiéndose como una persona muy sencilla que trabaja el día a día.

Rumbo al nacional de Tucumán

Con el título provincial en sus manos, el bailarín viajará el próximo 8 para competir el día 10 de julio en la instancia nacional en Tucumán, donde competirá con los máximos exponentes del país.

Georgina se enfrentará a pares de todo el país en el certamen nacional, que será en julio en Tucumán

De cara a ese encuentro, Villegas no se conformará con replicar su éxito local, sino que ya se encuentra planificando una renovación total de su puesta. “La idea es llevar una propuesta nueva, así que ya desde hoy arrancamos a trabajar en todo eso”, concluyó con entusiasmo.