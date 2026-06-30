"Pulso Escénico" vuelve a ponerle ritmo al teatro sanjuanino

Cinco comedias breves con eje en el amor estrenarán en las tablas locales, bajo una propuesta dinámica que debutó en 2025.

El próximo sábado 4 de julio, el Espacio Teatral TeS abrirá sus puertas al esperado regreso de Pulso Escénico. Se trata de un ciclo de obras breves, que promete deleitar al público con una propuesta dinámica y humorística que reúne cinco comedias en una intensa velada artística.

El proyecto, bajo la dirección general de Eliana Acosta y Eduardo Ávila, estrenó con éxito en 2025. "Es parte del taller de entrenamiento actoral, La Esquina, que llevamos a cabo los días miércoles en el Espacio Teatral TeS. Como el año pasado, ponemos en escenas obras breves", contó a DIARIO DE CUYO Acosta acerca de este formato, que ronda los 15 minutos por título.

La propuesta para edición destaca por un concepto temático universal que unifica todas las producciones que se presentarán esa noche en el escenario "En esta oportunidad, el hilo conductor es el amor en sus distintas facetas, plasmado tanto en obras grupales como en monólogos, lo que permite que el público se vea reflejado desde la risa, la nostalgia o la emoción en un abrir y cerrar de ojos", apuntó la directora sobre el enfoque artístico del encuentro.

Teatro de historias cortas La modalidad de piezas teatrales de corta duración ha demostrado tener una gran recepción entre los espectadores locales por su ritmo atrapante y ágil. "La experiencia a lo largo de este tiempo viene siendo increíblemente gratificante. Para el público, este formato de obras cortas es un viaje sumamente dinámico: en el lapso de apenas una hora, el espectador transita por distintas historias y escenarios totalmente diferentes, lo que mantiene la atención y la emoción a flor de piel. La recepción ha sido fantástica porque la gente agradece esa multiplicidad de estímulos", explicó Acosta con entusiasmo respecto al impacto que el ciclo genera en la audiencia.

La grilla de la velada estará conformada por una notable variedad de producciones y estilos. Entre ellas, se destacan los unipersonales "La dueña del mapa" y "La loca". Por su parte, el formato grupal llegará de la mano de las micro obras "Conciencias", "3 copas y 1 veredicto" e "Y griega". El talentoso elenco general está compuesto por Julieta Toro, Andrea Sierra, Fernanda Fonzalida, Myriam Elorza, Marcela Izquierdo, Juan Manuel Cuello, Rosa Páez y Verónica Godoy, quienes rotarán en escena dando vida a este vertiginoso abanico de relatos.