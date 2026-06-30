Frío y algo nublado, así estará el tiempo en San Juan este martes 30 de junio

El invierno seguirá haciéndose sentir en San Juan. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 30 de junio se presentará con una temperatura mínima de 0°C y una máxima de 15°C, en una jornada estable y sin probabilidades de precipitaciones.

De acuerdo con el organismo, durante la mañana el cielo estará algo nublado, con una temperatura cercana a los 0°C y viento del sector norte entre 7 y 12 km/h. Por la tarde continuará el tiempo algo nublado, la temperatura alcanzará los 15°C y el viento rotará al este, manteniendo una intensidad similar. Hacia la noche, el cielo se despejará, la temperatura descenderá hasta los 8°C y el viento soplará del sudoeste entre 7 y 12 km/h. No se esperan lluvias en ningún momento del día.

El pronóstico extendido indica que el frío persistirá durante los próximos días. Para el miércoles se espera una mínima de 4°C y una máxima de 10°C; el jueves la temperatura oscilará entre 1°C y 10°C; el viernes irá de 2°C a 8°C; el sábado se prevén 2°C de mínima y 10°C de máxima; el domingo volverán las temperaturas bajo cero, con una mínima de -1°C y una máxima de 13°C; mientras que el lunes la mínima será de 0°C y la máxima alcanzará los 12°C.

El pronóstico del tiempo en San Juan Clima de San Juan

El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.