Los Coros de Niños de la UNSJ llevan la pasión futbolera y la magia del circo a Rawson

Las tres agrupaciones dirigidas por Jorge Fuentes realizarán su presentación de mitad de año en el Complejo La Superiora.

Los Coros de NIños de la UNSJ incluirán en su presentación La Cuarta Estrella", tema del video que grabaron en el Estadio del Bicentenario para alentar a la SeleccIón Argentina en el Mundial 2026.

Los Coros de Niños de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), dirigidos por Jorge Fuentes, se presentarán este jueves 2 de julio a las 19:00 horas en el Complejo La Superiora de Rawson, con su esperado concierto de cierre de mitad de año, en el marco de una tarde llena de juegos y música.

La gala artística, organizada en conjunto entre la UNSJ y la Municipalidad de Rawson, contará con las tres agrupaciones que integran el proyecto institucional: Los Jilgueritos (integrada por pequeños de 6 y 7 años), el Coro Preparatorio (chicos de 8 a 12 años) y el Coro de Niños y Jóvenes (de 9 a 17 años).

Quienes deseen asistir podrán adquirir su bono contribución de $7000 en la Escuela de Música (Félix Aguilar 387 norte, Capital) en el horario de 18:00 a 20:00 horas.

Desde el circo al Mundial 2026 En diálogo con DIARIO DE CUYO, el director Jorge Fuentes adelantó que, como cada año, los coros preparan un gran show temático, que este año subirá a escena en la sala principal del Teatro del Bicentenario, en noviembre próximo. Así lo hicieron con las aves, también con el universo, y este año, la temática central del repertorio estará inspirada en el mundo del circo.

A modo de adelanto, el público que asista al Complejo La Superiora podrá disfrutar de canciones dedicadas a equilibristas, malabaristas y personajes circenses, incluyendo los entrañables clásicos de Gaby, Fofó y Miliki. Tampoco faltarán mensajes profundos sobre el respeto a los animales. Algunos de esos temas entonaron (y bailaron) durante el "Preludio Coral" que se realizó en el Teatro del Bicentenario, en las funciones de Carmina Burana.