Los Coros de Niños de la UNSJ llevan la pasión futbolera y la magia del circo a Rawson

Los Coros de Niños de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), dirigidos por Jorge Fuentes, se presentarán este jueves 2 de julio a las 19:00 horas en el Complejo La Superiora de Rawson, con su esperado concierto de cierre de mitad de año, en el marco de una tarde llena de juegos y música.
La gala artística, organizada en conjunto entre la UNSJ y la Municipalidad de Rawson, contará con las tres agrupaciones que integran el proyecto institucional: Los Jilgueritos (integrada por pequeños de 6 y 7 años), el Coro Preparatorio (chicos de 8 a 12 años) y el Coro de Niños y Jóvenes (de 9 a 17 años).
Quienes deseen asistir podrán adquirir su bono contribución de $7000 en la Escuela de Música (Félix Aguilar 387 norte, Capital) en el horario de 18:00 a 20:00 horas.
Desde el circo al Mundial 2026
En diálogo con DIARIO DE CUYO, el director Jorge Fuentes adelantó que, como cada año, los coros preparan un gran show temático, que este año subirá a escena en la sala principal del Teatro del Bicentenario, en noviembre próximo. Así lo hicieron con las aves, también con el universo, y este año, la temática central del repertorio estará inspirada en el mundo del circo.
A modo de adelanto, el público que asista al Complejo La Superiora podrá disfrutar de canciones dedicadas a equilibristas, malabaristas y personajes circenses, incluyendo los entrañables clásicos de Gaby, Fofó y Miliki. Tampoco faltarán mensajes profundos sobre el respeto a los animales. Algunos de esos temas entonaron (y bailaron) durante el "Preludio Coral" que se realizó en el Teatro del Bicentenario, en las funciones de Carmina Burana.
Pero el broche de oro de la actuación no tendrá que ver precisamente con el circo, sino con el Mundial de fútbol 2026. Para el cierre, las tres agrupaciones interpretarán "La Cuarta Estrella", obra musical de Palmito, dedicada a la Selección Argentina, que los pequeños coreutas grabaron recientemente en el Estadio San Juan del Bicentenario.
Los coros de niños de la UNSJ durante la grabación de "La Cuarta Estrella"
Esa es la canción que los pequeños compartirán en vivo y en directo con el público, para concluir su actuación con un canto de aliento a La Scaloneta, que -seguramente compartido con la concurrencia- volverá a sonar fuerte desde la provincia.
"La cuarta estrella", por los Coros de Niños de la UNSJ