    • 1 de julio de 2026 - 07:45

    Federica Pais volvió a la televisión tras la muerte de su hermana Ernestina: "No sufrió"

    La periodista retomó la conducción de su programa apenas días después del fallecimiento de Ernestina Pais. Conmovida, agradeció el apoyo recibido y compartió cómo atraviesa el dolor junto a su familia.

    Federica Pais. Foto: captura.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A cuatro días de la muerte de su hermana, Ernestina Pais, la periodista Federica Pais regresó a la conducción de su programa 1111, por la señal Ar/12, donde dedicó los primeros minutos de la emisión a hablar del difícil momento que vive junto a su familia. Entre lágrimas, explicó que necesitaba volver al trabajo para recuperar algo de rutina en medio del duelo.

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    "Necesitaba estar acá, retomar la rutina. Todos saben la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado. Estamos en una locura, en un vértigo muy difícil de explicar", expresó al comenzar el ciclo, visiblemente emocionada. También aprovechó para agradecer las innumerables muestras de afecto que recibió desde que se conoció la noticia del fallecimiento.

    Durante su mensaje, Federica recordó a su hermana con profundo cariño y sostuvo que el vínculo entre ambas trascendía cualquier diferencia que hubieran podido tener con el paso del tiempo. "La amo más allá de cualquier cosa que pudiera haber pasado", afirmó.

    En otro de los pasajes más conmovedores de su reflexión, la conductora intentó encontrar algo de consuelo al referirse a la forma en que ocurrió la tragedia. "Por suerte no sufrió. No se debe haber dado cuenta de nada", dijo, convencida de que ese pensamiento ayuda a sobrellevar el dolor de la pérdida.

    Antes de continuar con el programa, Federica envió un abrazo a toda su familia y aseguró que están unidos para atravesar un momento que calificó como "muy doloroso y brutal". Su regreso fue recibido con una fuerte muestra de apoyo por parte de colegas, televidentes y seguidores, que destacaron su entereza para volver a trabajar en medio de una situación tan difícil.

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