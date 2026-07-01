La Cátedra de Piano de la UNSJ presenta un concierto de alumnos

El Departamento de Música de la FFHA-UNSJ realizará este viernes 3 de julio un concierto de la Cátedra de Piano , dirigida por Ana Inés Aguirre. Alumnos de los niveles preuniversitario y universitario tocarán desde las 17:30 h en el Aula Magna de la institución, con entrada libre y gratuita .

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El programa de la jornada está estructurado para exponer el trabajo técnico y musical desarrollado por cinco pianistas en formación, bajo la guía de sus respectivos profesores de cátedra: Ana Inés Aguirre, Andrea Zanni y Javier A. Villegas. El repertorio seleccionado abarca piezas de distintas épocas y estilos, desde el clasicismo hasta el siglo XX.

La apertura del concierto estará a cargo de Ana Luz Más , alumna del nivel IV A bajo la tutela de la profesora Andrea Zanni. La pianista abordará el clasicismo musical mediante la interpretación del Adagio y el Presto (segundo y tercer movimiento, respectivamente) de la Sonata en Fa Mayor, K. 280 de Wolfgang Amadeus Mozart.

Posteriormente, Gisela Tejada , estudiante de segundo año del nivel Universitario y alumna de la profesora Ana Inés Aguirre, presentará obras del repertorio impresionista francés. En su intervención ejecutará dos piezas de Claude Debussy: el Preludio N° 5 "Bruyères" y el Preludio N° 6 "Général Lavine - eccentrique", ambos pertenecientes a su segundo libro de preludios.

El concierto continuará con Anna Andrada , quien cursa el primer año del nivel Universitario con la profesora Andrea Zanni. Andrada interpretará el Preludio para la mano izquierda, Op. 9 N° 1 del compositor ruso Alexander Scriabin, seguido por el Estudio en La bemol Mayor, Op. 72 N° 11 de Moritz Moszkowski.

La transición hacia el romanticismo pleno vendrá de la mano de Delfina Frías, alumna de primer año universitario a cargo del profesor Javier Villegas. Frías ejecutará la Consolación N° 1 en Mi mayor, S. 172 de Franz Liszt y, consecutivamente, el Estudio en La bemol Mayor, Op. 25 N° 1 de Frédéric Chopin.

El cierre de la audición estará a cargo de Maximiliano Gili, estudiante de cuarto año del nivel Universitario bajo la dirección de la profesora Ana Inés Aguirre. Su presentación contemplará el Nocturno en Re bemol Mayor, Op. 63 N° 6 del autor francés Gabriel Fauré, y finalizará la jornada con el Estudio en do sostenido menor, Op. 42 N° 5 de Alexander Scriabin.

El encuentro se desarrollará en el edificio central de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (UNSJ) y forma parte de las actividades periódicas de extensión y muestras de cátedra que realiza el Departamento de Música.