Estrenos de cine en San Juan: un tanque infantil y un thriller se suman a la gran pantalla

El jueves 2 de julio suma dos estrenos de cine en San Juan, para disfrutar en familia o vivir una jornada colmada de tensión y misterio. Minions & Monstruos y El Afinador se acoplan a una variada cartelera de películas, de cara a la primera semana del receso invernal.
Minions & Monstruos es la nueva aventura animada de Illumination y Universal Pictures, donde las simpáticas criaturas amarillas desatan el caos en Hollywood.
Para los adultos, llega El Afinador, un aplaudido thriller psicológico protagonizado por el icónico Dustin Hoffman, centrado en un hombre cuya obsesión por la perfección termina desestabilizando peligrosamente todo su entorno.
ESTRENOS
MINIONS & MONSTRUOS (Infantil/90’/G)
Sigue a los icónicos personajes amarillos en una caótica aventura ambientada en el Hollywood de los años 20. En su búsqueda por criaturas aterradoras para protagonizar una película de monstruos,se asocian con una misteriosa criatura verde y terminan liberando amenazas que pondrán en riesgo al planeta.
- Play Cinema. 2D Cast: 14:30, 15:20, 16:00, 16:30, 17:00, 17:40, 18:40, 19:10, 20:10 (excepto 8/7), 20:40, 21:40 (excepto 8/7), 22:20, 22:50 h. 3D Cast: 18:10,19:40,21:10 h. Trasnoche Sábado 04/07 2D Cast: 00:10 h
- Multiplex. 4D/3D Cast: 13:10, 15:00, 19:00 h. 3D Cast: 17:00 h. 2D Cast: 14:00, 15:50, 17:40, 19:30, 21.00, 22:40 h
- Cinemacenter. 2D Cast: jueves 16:20, 16:45, 17:20, 18:20, 19:30, 20:30, 20:50, 21 h. Viernes: 16:20, 16:45, 17:00, 20:30, 20:50, 21:30 h. Sábado: 15:20, 16:20, 16:45, 17:20, 18:20, 19:00, 19:30, 20:30, 20:50, 21:00 h. Domingo a miércoles: 14:40, 15:20, 16:20, 16:45, 17:20, 18:20, 19:00, 19:30, 20:30, 20:50, 21:00 h. 2D Cast función distendida: sábado 14:40 h
EL AFINADOR (Thriller/117’/R-13)
Un afinador obsesionado con la perfección lleva su meticuloso control al extremo, pero cuando su entorno comienza a desestabilizarse, descubrirá que hay cosas que no pueden corregirse… y que algunas fallas esconden verdades mucho más oscuras.
- Play Cinema. 2D Cast: 23:00 (excepto 8/7) h. Trasnoche Sábado 04/07 2D Cast: 00:20 h
- Cinemacenter. 2D Sub: jueves y domingo 22:40 h. 2D Cast: viernes a miércoles (excepto domingo) 22.40 h
EN CARTELERA
TOY STORY 5 (Infantil/102'/G)
Los juguetes están de vuelta en TOY STORY 5 de Disney y Pixar,y esta vez,se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz,Woody,Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton,codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.
- Play Cinema. 2D Cast: 14:40, 15:30, 16:10, 16:40, 17:20, 18:30, 19:20 (excepto 8/7) , 20:30, 21:10 (excepto 8/7), 21:50, 22:30 h. 3D Cast: 18:00, 20:00 h. Trasnoche Sábado 04/07 2D Cast: 00:00 h
- Multiplex. 4D/3D Cast: 17:00, 20:50, 22.50 h. 3D Cast: 13.00, 15:00 h. 2D Cast: 14:00, 16:00, 18:00, 18.50, 20.00, 22:00 h
- Cinemacenter. 2D Cast: Jueves: 16:00, 18:00, 18:30, 20:20 h. Viernes: 16:00, 20:20 h. Sábado: 16:00, 18:00, 18:30, 20:20 h. Domingo a miércoles: 14:10, 16:00, 18:00, 18:30, 20:20 h. 3D Cast: 16:30 h (excepto viernes). Viernes 16:50 h. Miércoles 18:50 y 21:10 h. Jueves a martes (excepto viernes) 19:10 y 21:20 h. 2D Cast sala turbo: jueves: 17:30, 20:00, 22:20 h. Viernes 22:20 h. Sábado a miércoles: 15:10, 17:30, 20:00, 22:20 h. Función distendida: sábado 14:10 h
SCARY MOVIE 6: TERRORÍFICAMENTE INCORRECTA (Terror-humor/95’/R-17)
Veintiséis años después de conseguir escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar (Ghostface), el Core Four están de vuelta en el punto de mira del asesino y ninguna película de terror está a salvo.
- Play Cinema. 2D Cast: 23:30 h. Trasnoche Sábado 04/07 2D Cast: 00:30 h
- Multiplex. 2D Cast: 23:25 h
- Cinemacenter. 2D Cast: jueves y sábado a martes, 17:10 y 19:20. Viernes 22:10 h
SUPER GIRL (Acción/102’/G)
Cuando un enemigo inesperado y despiadado golpea demasiado cerca, Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, se ve obligada a unir fuerzas con un acompañante improbable en un épico viaje interestelar de venganza y justicia.
- Multiplex. 2D Cast: 15:00, 17:10, 19:20 (excepto miércoles) h
- Cinemacenter. 2D Cast: sábado a miércoles 15:40 h. Todos los días 21:40 h
EL DIA DE LA REVELACIÓN (Ciencia Ficción/146’/R-13)
La Película plantea el dilema ético y el pánico global ante un inminente contacto extraterrestre. Bajo la premisa original de Steven Spielberg, la historia se presenta con el siguiente interrogante: Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te abriera los ojos y te lo demostrase, ¿te asustarías? Este verano, la verdad será revelada a siete mil millones de personas. Llega... el día de la revelación.
- Multiplex. 2D Cast: 21:30 h
- Cinemacenter. 2D Cast: jueves a martes (excepto viernes) 21:30 h. Viernes 22:00 h
OBSESION (Thriller /110’/+17)
El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.
- Multiplex. 2D Cast: 21:20 h
- Cinemacenter. 2D Cast: 22:50 h
BACKROOMS SIN SALIDA (Terror/111’/R-13)
Surgieron como una leyenda urbana en foros de internet: un espacio infinito de oficinas vacías al que podrías caer si, por accidente, “te sales de la realidad”. Un lugar sin reglas claras, sin salida evidente, donde el tiempo y la lógica dejan de funcionar. Lo que empezó como creepypasta evolucionó en un fenómeno global impulsado por videos virales, narrativas de horror y comunidades enteras obsesionadas con sus niveles, criaturas y ocultas teorías.
- Cinemacenter. 2D Cast: 22:30 h