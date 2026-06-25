Estrenos de cine en San Juan: cuatro producciones renuevan la cartelera este jueves

Este jueves la cartelera se renueva con atractivas propuestas para todos los gustos. L os esperados estrenos de cine en San Juan prometen cautivar al público con una variedad que incluye desde superhéroes hasta terror, ofreciendo opciones ideales para disfrutar de una excelente salida .

Entre las novedades llega la acción de "Supergirl" y la animación de "Bleach Thousand Years War: The Calamity". Para los amantes del suspenso se presenta "Leviticus: Ritual de Sangre", mientras que las risas están aseguradas con la comedia "Jackass: La última y nos vamos". Variedad absoluta para los cinéfilos.

Cuando un enemigo inesperado y despiadado golpea demasiado cerca, Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, se ve obligada a unir fuerzas con un acompañante improbable en un épico viaje interestelar de venganza y justicia.

La Guerra Sangrienta de los Mil Años entra en su etapa decisiva. Mientras la destrucción amenaza con consumirlo todo,los Soul Reapers y los Quincies se preparan para el enfrentamiento final. Yhwach avanza hacia el Palacio Real y el destino de Ichigo,sus aliados y la Sociedad de Almas queda al borde del colapso. En The Calamity,comienza el cierre definitivo de una de las sagas más esperadas del anime moderno,con los primeros episodios de la temporada final presentados como evento especial en cines.

En una remota comunidad religiosa, dos adolescentes que exploran su sexualidad en secreto deben escapar de una entidad violenta que cambia de forma y acecha sus vidas.

Play Cinema. 2D Cast: 23:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: viernes a miércoles (excepto sábado y domingo) 22:10 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:10 h

JACKASS: LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS (Comedia/105’/R-13)

Johnny Knoxville y su pandilla regresan para una última aventura en la gran pantalla. Con nuevas acrobacias y disparates,además de los mayores éxitos y las risas más contagiosas del pasado,Jackass: Best and Last es una celebración desternillante de la camaradería traviesa que tanto te ha encantado y que esperas de estos idiotas durante los últimos 25 años. Así que,reúne a tus amigos,alza tus copas y ven a disfrutar de este evento cinematográfico que promete ser la última vez que te reirás tanto en un cine.

Play Cinema. 2D Cast: 22:40 h (excepto el 1 de julio)

Multiplex. 2D Cast: 23:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: viernes a miércoles (excepto sábado y domingo) 22:50 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:50 h

EN CARTELERA

TOY STORY 5 (Infantil/102’/G)

Los juguetes están de vuelta en TOY STORY 5 de Disney y Pixar,y esta vez,se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz,Woody,Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton,codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

Play Cinema. 2D Cast: 15:40 (solo 27 y 28 de julio), 16:30, 17:00, 18:30, 19:00, 20:00, 20:30, 21:00, 22:15, 23:00 h. 3D Cast: 17:40, 19:30, 21:30 h

Multiplex. 4D/3D Cast: 14:30, 16:30, 18:30, 22:30 h. 3D Cast: 16:00 h. 2D Cast 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 23:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 16:00 (excepto sábado), 17:30 (excepto miércoles), 18:00, 18:30, 20:20, 20:50, 21:20 (el sábado), 22:30 (excepto sábado). 2D Cast: 16:30, 19:00, 21:20 (excepto sábado) h. 2D Cast Sala Turbo: 17:00, 19:30, 21:50 (excepto sábado) h. Función distendida: sábado 16:00 h

EL DIA DE LA REVELACIÓN (SFI/146’/R-13)

La Película plantea el dilema ético y el pánico global ante un inminente contacto extraterrestre. Bajo la premisa original de Steven Spielberg, la historia se presenta con el siguiente interrogante: Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te abriera los ojos y te lo demostrase, ¿te asustarías? Este verano, la verdad será revelada a siete mil millones de personas. Llega... el día de la revelación.

Play Cinema. 2D Sub: 23:20 h

Multiplex. 2D Cast: 22:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 16:10 (miércoles), 16:20 (excepto miércoles), 19:20 (excepto viernes y domingo) h

SCARY MOVIE 6: TERRORÍFICAMENTE INCORRECTA (Terror/95’/R-17)

Veintiséis años después de conseguir escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar (Ghostface), el Core Four están de vuelta en el punto de mira del asesino y ninguna película de terror está a salvo.

Play Cinema. 2D Cast: 16:10, 18:10, 21:30 h (los horarios de 16:10 y 18:10 no estarán disponibles el 1 de julio)

Multiplex. 2D Cast: 15:00, 16:50, 23:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:20, 19:40 h

BACKROOMS: SIN SALIDA (Terror/111’/R-13)

Surgieron como una leyenda urbana en foros de internet: un espacio infinito de oficinas vacías al que podrías caer si, por accidente, “te sales de la realidad”. Un lugar sin reglas claras, sin salida evidente, donde el tiempo y la lógica dejan de funcionar. Lo que empezó como creepypasta evolucionó en un fenómeno global impulsado por videos virales, narrativas de horror y comunidades enteras obsesionadas con sus niveles, criaturas y ocultas teorías.

Multiplex. 2D Cast: 19:20 h (excepto jueves, domingo y martes)

Cinemacenter. 2D Cast: 22:40 h (excepto sábado)

OBSESION (Thriller /110’/+17)

El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.