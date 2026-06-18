Te presento a mi prima: Supergirl aterrizará en los cines de San Juan

En modalidad de preestreno, el film revelará la épica odisea de la heroína de DC, en un viaje galáctico repleto de acción.

El próximo 24 de junio, los cines de San Juan vivirán el esperado preestreno de Supergirl, la nueva gran apuesta de superhéroes que promete revolucionar las salas locales antes de su debut internacional. Con promesa de gran despliegue, los espectadores sanjuaninos tendrán la oportunidad de presenciar la súper producción anticipadamente.

Esta segunda entrega del reconfigurado Universo DC, bajo la tutela creativa de James Gunn, introduce una travesía de ciencia ficción con un fuerte componente emocional. La historia sigue a Kara Zor-El, una joven marcada por la destrucción de su planeta natal que, lejos de ser una simple réplica de su célebre primo Superman, busca su propio espacio en el cosmos. En su viaje de madurez y justicia interestelar a través de sistemas solares lejanos, compartirá ruta con la joven Ruthye Marye Knoll y el fiel canino Krypto, enfrentando peligros brutales en una odisea que sus realizadores asemejan a una oscura fantasía espacial.

La actriz Milly Alcock encarna a una heroína más cínica y endurecida, distanciándose del arquetipo clásico para abrazar matices de antiheroína. El sólido elenco internacional se completa con figuras de la talla de Matthias Schoenaerts, Eve Ridley y Emily Beecham. Sin embargo, la incorporación más electrizante es la de Jason Momoa en la piel del carismático cazarrecompensas Lobo, un rol gamberro que inyectará acción y humor ácido al film.

Dirigido por Craig Gillespie y respaldado por el guion de Ana Nogueira, este largometraje expande significativamente las fronteras galácticas de la franquicia.

¿Quién es esa chica? Kara Zor-El (su nombre kryptoniano) vio la luz en 1959 para la revista Action Comics. Es una alienígena nativa de Krypton que logró sobrevivir a la devastación de su mundo. Es la prima hermana biológica de Superman (Kal-El), ya que su padre, el científico Zor-El era hermano menor de Jor-El, el padre de Superman.