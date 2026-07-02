Vuelve La Minga Cultural, la "peña bolichera" de Caile, con invitados

El encuentro que cruza las raíces folclóricas con la impronta de las fiestas modernas reunirá a destacados artistas en escena.

Una peña que se sale del molde y rompe con los clichés del folclore, La Minga -organizada por el grupo Caile- prepara una nueva celebración.

El próximo miércoles 10 de julio, Hugo Espectáculos recibirá una nueva edición de La Minga Cultural. Se trata del proyecto creado por Caile que, con raíces en el folclore cuyano, pero con cruces musicales y un formato moderno -una de sus banderas-, volverá a reunir a reconocidos artistas en una noche de celebración y comunidad.

Abelino Cantos, Giselle Aldeco, Canto 4 y Omega, con la conducción de Juanjo Recabarren, completarán el "line up" de esta entrega de La Minga, expresión proveniente del quechua que define la impronta y filosofía del espacio: en síntesis, una reunión de personas que realizan una actividad conjunta por el bien común. Fue con la convicción de que "nadie construye algo solo" que bautizaron así a esta iniciativa.

"Una Minga no sucede arriba de un escenario. Sucede cuando cientos de personas deciden encontrarse. Cuando una canción hace que un desconocido cante a tu lado. Cuando los aplausos se vuelven uno solo. Cuando la cultura deja de mirarse… y empieza a vivirse", asegura Caile en sus redes.

Los artistas que darán vida a la nueva edición de la "peña bolichera" de Caile, La Minga Cultural El proyecto de Caile “Música, encuentro y comunidad”, la Minga Cultural nació no como un show, sino como un espacio cuyo propósito central “es activar culturalmente la región y fidelizar a la audiencia a través de un formato híbrido: la peña bolichera". Así lo describió en charla con DIARIO DE CUYO Juanra Álvarez, uno de los integrantes de Caile, banda que se completa con Andrés Cantos, Matías Sánchez, Máxi Montero y Fabio Lemos. El baterista comentó que el formato "busca romper el molde tradicional combinando la raíz de nuestra música con la energía, la estética y la infraestructura de una fiesta moderna de alta escala".

"La Minga se para en la vereda opuesta del cliché folclórico", subrayó Álvarez, quien precisó que el espectáculo, lejos de quedarse en una sucesión de artistas, está pensado como “una experiencia inmersiva continua, donde las pantallas, la iluminación y los segmentos poético-musicales se fusionan para mantener el estímulo constante". Incluso explicó que "el repertorio y la propuesta cruzan el folclore (particularmente el pulso cuyano) con sonoridades del rock y el género urbano, atrayendo a un público joven que quizás no conectaría con una peña convencional".