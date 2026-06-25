Agenda Cultural de San Juan: propuestas para mitad de semana

La variada agenda cultural de San Juan ofrece este jueves un buen abanico de opciones para disfrutar . Habrá shows musicales con buen folclore y tributo a Los Iracundos; y para los amantes de la danza, el Teatro Sarmiento recibirá una muestra didáctica. Diversas visitas y exposiciones suman otra opción para ir palpitando el fin de semana.

Agenda Cultural de San Juan: el estreno de Ricardo III encabeza las propuestas del sábado

Agenda cultural de San Juan: un domingo para disfrutar del arte y la cultura

Concierto de contrabajo. A cargo de la Cátedra de Contrabajo, nivel universitario, de la FFHA - UNSJ. A las 17:00 h en el Rectorado (Mitre y Jujuy) Gratis

Whipala. Presentación de Raíces. A las 21:30 h, en Sala Auditórium – Teatro del Bicentenario. Entrada general: $12.500, disponibles en boletería y en TuEntrada.com

La Nota. A las 22:30 h en La Dominga (Lateral Oeste de Circunvalación pasando Ignacio de la Roza)

Fábula. Tributo a Los Iracundos. A las 23:00 h en Casino de Rawson

BALLET

Muestra didáctica. A cargo de Instituto Ballerinas. A las 20:00 h en Teatro Sarmiento. Entrada general $15.000

VISITAS Y EXPOSICIONES

Vasija, hija de esta tierra. Gran exposición de más de 70 vasijas de la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra, San Juan. Hasta el 3 de julio. Visita de lunes a sábado de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:30 h, en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratuita.

Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Tornambé. Muestras “En memoria - Fabiana Zito" y "Familia Tornambé". Horarios de visita, martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Rastros del Decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Rastros del Decir

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Centro Ambiental Anchipurac. "Vidrio, poéticas de una mirada circular". Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Mercado Artesanal Luisa Escudero

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.