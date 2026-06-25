    • 25 de junio de 2026 - 06:52

    Agenda Cultural de San Juan: propuestas para mitad de semana

    Desde folclore a tributos a clásicos de los ‘60, danza y exposiciones conforman una variada marquesina del jueves 25 de junio.

    La Agenda Cultural de San Juan incluye el show de Whipala, que fusiona folclore argentino, sonidos andinos y nuevas expresiones.&nbsp;

    La Agenda Cultural de San Juan incluye el show de Whipala, que fusiona folclore argentino, sonidos andinos y nuevas expresiones. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La variada agenda cultural de San Juan ofrece este jueves un buen abanico de opciones para disfrutar. Habrá shows musicales con buen folclore y tributo a Los Iracundos; y para los amantes de la danza, el Teatro Sarmiento recibirá una muestra didáctica. Diversas visitas y exposiciones suman otra opción para ir palpitando el fin de semana.

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    MÚSICA

    Concierto de contrabajo. A cargo de la Cátedra de Contrabajo, nivel universitario, de la FFHA - UNSJ. A las 17:00 h en el Rectorado (Mitre y Jujuy) Gratis

    Whipala. Presentación de Raíces. A las 21:30 h, en Sala Auditórium – Teatro del Bicentenario. Entrada general: $12.500, disponibles en boletería y en TuEntrada.com

    La Nota. A las 22:30 h en La Dominga (Lateral Oeste de Circunvalación pasando Ignacio de la Roza)

    La Nota

    La Nota

    Fábula. Tributo a Los Iracundos. A las 23:00 h en Casino de Rawson

    BALLET

    Muestra didáctica. A cargo de Instituto Ballerinas. A las 20:00 h en Teatro Sarmiento. Entrada general $15.000

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Vasija, hija de esta tierra. Gran exposición de más de 70 vasijas de la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra, San Juan. Hasta el 3 de julio. Visita de lunes a sábado de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:30 h, en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratuita.

    Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

    Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Museo Tornambé. Muestras “En memoria - Fabiana Zito" y "Familia Tornambé". Horarios de visita, martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

    Rastros del Decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

    Rastros del Decir

    Rastros del Decir

    Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

    Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

    Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

    Centro Ambiental Anchipurac. "Vidrio, poéticas de una mirada circular". Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

    Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

    Mercado Artesanal Luisa Escudero

    Mercado Artesanal Luisa Escudero

    Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

    Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.

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