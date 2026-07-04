    • 4 de julio de 2026 - 08:20

    Agenda cultural de San Juan: variedad de propuestas para disfrutar el sábado

    Música en vivo, teatro, ferias artesanales y paseos en museos protagonizan una jornada con opciones para toda la familia.

    La Agenda Cultural de San Juan trae una nueva edición de la Expo Hobbies, en Rawson.&nbsp;

    La Agenda Cultural de San Juan trae una nueva edición de la Expo Hobbies, en Rawson. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La agenda cultural de San Juan para este sábado 4 de julio llega repleta de atractivas propuestas y espectáculos para toda la familia. Los sanjuaninos y turistas podrán disfrutar de una variada oferta que incluye música en vivo, obras de teatro, ferias artesanales, cine y paseos por museos o destacados centros culturales.

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    MÚSICA

    Inti Huama. A las 13:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

    Noche de tango. Cena show coz las actuaciones de Orlando Tejada y Eduardo Marquez. A las 21:30 h en La Madeleine (restaurante de la Alianza Francesa). Reservas: 4277825 y 2644858270

    Que vuelvan los lentos. Con Aníbal Samper, Carlos Gómez, Ariel Palma y Chichón Hernández. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jocke Club) Reservas al 2644194896

    Javier Acuña. A las 22:00 h en Tierras Negras (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito)

    Javier Acuña

    Javier Acuña

    Juan & Seba. Rock, pop, baladas. A las 22:00 h en Malandrino (Urquiza 991 sur)

    Peña Mestiza. A las 22:00 h en Cipriano Santa Lucía (Av. H. Yrigoyen y Lateral de Circunvalación)

    Quimeras. A las 22:00 h en Barcelona (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

    Guacamole. A las 22:00 h en Los Leones Pizzería (Aberastain y Juan Jufré, Concepción)

    Los románticos. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144

    Vía 66 rock. A las 22:00 h en El Faro de Campo (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

    Jessica. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Ignacio de la Roza 1974 oeste)

    Aldo Zaragoza. A las 22:30 h en Antares (Av. Libertador San Martín 3369 oeste) Der. de show $4000

    Legacy Trío. A las 23:00 h en Antonio Gómez e hijos (Mendoza esquina Laprida, Rawson)

    Ciclo de tortugas. A las 23:00 h en Intruses Live (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

    Tito y su banda cumbiera. A las 23:00 h en Denver (Caucete)

    Natali Palacio. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

    Insomnio y Alerta. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

    Leo Jorquera y Volumen 9. A las 23:00 h en Hipólito (República del Líbano 567 oeste)

    Wake Up. Tributo a Rage Against The Machine. A las 23:00 h en Mamadera (Lateral de Circunvalación 1959 norte)

    Wake up

    Wake up

    Trulalá. A las 23:00 h en Al 700 club (Sargento Cabral 701 oeste)

    Hijos del rock. A las 23:00 h en El Bar del Titi (España y Tacuarí, Rawson). Entrada $5.000

    Santos Rock, Trulalá y Omega. Desde las 22:00 h en De la Ostia (Aberastain antes de calle 12, Pocito) Reservas al 2646220260

    El Dipy. A las 00:00 h en Way Club

    El Yeyo. A las 00:00 h en La Finca Eventos (Calle Colón s/n, El Rincón, Caucete)

    CINE

    Hoppers. Infantil. A las 16:00 h en el Museo de la Historia Urbana, sala de punto digital. Gratis, con inscripción en la web del municipio.

    TEATRO

    Titiriamichis. Títeres. A las 15:00 h en Biblioteca Popular Alfonsina Storni (Villa Angélica, Rawson) Gratis

    Nauseamundos. Con Nacho Caro Vera. A las 19:00 h en Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Ríos 1116 sur). Reservas 2645607457. Entrada a la gorra

    Mil vidas. Unipersonal de Alejandro Segovia. A las 21:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas $27.000, 32.000 y 35.000, en boletería y entradaweb.com

    Poetas y delincuentes. Dirigida por Daniel Zalazar, a cargo del Club de actuación. A las 21:30 h en Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este, Trinidad)

    Muñeco. A las 21:30 h en el Teatro del Bicentenario. Entradas $15.000 en boletería y Tuentrada.com

    Muñeco

    Muñeco

    LITERARIAS

    Jo Mateix. Recital de poesía. A las 17:00 h en Granja Tía Nora (Albardón)

    Micromundo, el misterioso jardín del cuerpo. Presentación del libro de la autora Eliana Montaña. A las 18:00 h en Dirección de Bibliotecas Populares (Las Heras y 25 de Mayo) Gratis

    DANZA

    Barriotango. Ciclo campeones mundiales, experiencia de tango, barrio y cultura popular. A las 11:30 h en Centro Cultural Conte Grand

    RECREACIÓN

    Recreos de invierno. Show, pintacaritas. A las 16:00 h en Plaza Fangio (Av. Libertador San Martín 4413 este, Santa Lucía)

    FERIAS

    Sábados Feriales. Emprendedores locales, artesanías. Desde las 9:00 h en Plaza Dominguito (Sarmiento)

    Expo Hobbies. 4 y 5 de julio, de 15 a 21 horas, en el Complejo La Superiora, Rawson. Entradas en www.fanticket.ar y boletería

    Feria de emprendedores. De 15:00 a 20:00 h en Casa Estattua (Catamarca 127 sur)

    Feria Espacio Cultura. Arte, diseño, moda, etc. De 16:00 a 20:30 h en Av. Libertador San Martín entre Urquiza y Las Heras (frente al Parque de mayo) Gratis

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Estrategias para un jardín deseado. En Chalet Cantoni · Casa Cultural (Av. Libertador Gral. San Martín 3339 oeste, Rivadavia). Entrada libre y gratuita. Exponen Carolina Gerez, Agostina Silva Mallea, Jimena Gallardo y Rosalía Jofré. A través del bordado, las técnicas fotográficas alternativas y el dibujo se explorarán otras formas de pensar lo botánico y el herbario.

    Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

    Universo Juego de Damas - Artify

    Universo Juego de Damas - Artify

    Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Rastros del Decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

    Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

    Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

    Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

    Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

    Teatro del Bicentenario. Experiencia Teatro Abierto, en receso invernal: visitas de lunes a sábado, a las 11:00 y 18:00 h. Domingo: visita exprés a las 18:00 h. Gratis. Las Heras 430 sur.

    Teatro del Bicentenario

    Teatro del Bicentenario

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

    Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

    Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.

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