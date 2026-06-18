Un regreso muy esperado: la Expo Hobbies calienta motores

La cultura geek, el entretenimiento familiar y el coleccionismo vuelven a unirse en San Juan. Los próximos 4 y 5 de julio, el Complejo La Superiora en Rawson será la sede de la 6ª edición de Expo Hobbies , un evento que promete grandes sorpresas y novedades interactivas para todas las edades.

Tras un sostenido crecimiento, este megaencuentro regional se ha transformado en un pilar indispensable para las comunidades de aficionados y emprendedores de Cuyo. En ese tren, el organizador, Alberto Corrales, recordó que en los inicios, en 2018, "arranqué con seis expositores; y ahora ya tenemos más de 40 expositores. Tenemos más de 10 cosplayers que van a venir y muchos más sectores, obviamente".

Los coleccionistas son uno de los pilares de la Expo Hobbies

Con el foco puesto en la renovación y el entretenimiento para todo el público, Corrales agregó que "siempre buscamos que las actividades logren integrar a las familias, para que disfruten los chicos y los papás. Una cosa así es lo que buscamos, esa integración generacional".

El Complejo La Superiora dispondrá sus tres pisos, el estadio y las zonas exteriores para albergar múltiples comunidades temáticas y asegurar la total comodidad del público. En el Sector Gamer , el epicentro tecnológico, confluirán computadoras de alta gama, consolas PlayStation y la novedosa Zona de Dispositivos Móviles para torneos de Free Fire y Stumble Guys.

expo dos Habrá juegos, antiguos y actuales, para distintas generaciones

A pocos metros, los fanáticos de la recreación histórica se encontrarán en el Sector Medieval. Este rincón contará con una importante delegación proveniente de Mendoza llamada Guardianes del Oeste, que, por ejemplo, demostrarán como eran los combates otrora. También se montará el Polígono de Airsoft, un espacio especialmente acondicionado para la exhibición de réplicas a escala de equipamiento militar.

Por su parte, la Muestra de Coleccionismo promete un viaje de nostalgia y fascinación visual con maquetas de aeromodelismo, autos clásicos y vehículos de películas famosas a escala, además de figuras Funko Pop, bloques Lego enfocados en la saga del Señor de los Anillos e impresoras de resina operando en vivo.

expo medieval Vuelve el Sector Medieval, con exhibición y combates

La oferta del predio se complementará con la gran Feria Geek de emprendedores locales, una Zona Infantil para los más peques con saltarines y pista de karting.

No faltará el Patio de Comidas exterior con foodtrucks y especialidades de gastronomía asiática, para hacer una pausa antes de continuar recorriendo las variadas atracciones, una más llamativa que otra.

Novedades de esta edición

Buscando mantener el factor sorpresa, la organización ha diseñado experiencias de entretenimiento completamente inéditas para San Juan. "Este año agregamos nuevos sectores como para que se diferencie obviamente cada año una expo de la otra", marcó Corrales.

La gran apuesta de esta temporada es un Sector Lúdico totalmente renovado. El organizador detalló que este espacio "va a ser como la estrella de este año" y fundamentó su creación en la necesidad de desconectar un momento de la tecnología. "Los chicos a poder sentarse frente a otros chicos, o a sus padres, y van a poder compartir la experiencia de hacer un juego de mesa, que es por ahí lo que se está perdiendo en esta época, que hay muchos celulares y pantallas", expresó.

Dentro de este espacio, la gran atracción serán las partidas simultáneas de ajedrez brindadas por el campeón panamericano Román Herrmann, quien incluso jugará contra varios contrincantes a la vez. También habrá demostraciones del complejo juego de estrategia Warhammer en maquetas de escala gigante, juegos de rol y rompecabezas.

expo cosplay El cosplay volverá a decir presente

En la faceta digital, la gran novedad será la Arena Nintendo, equipada con consolas Nintendo Switch para disputar competencias de Mario Kart, sumado a la Arena Clash Royale para desafíos de celulares. Asimismo, se incorporará una Arena de Realidad Virtual Cooperativa, en la cual los participantes jugarán en simultáneo dentro de un mismo mapa virtual para cumplir misiones en equipo, todos juntos contra un rival. Y en materia de acción física, se estrenará la arena de Gel Blaster, un formato similar al paintball, pero que utiliza esferas de hidrogel, que no manchan ni duelen.

Finalmente, en el plano del cosplay y la interacción comunitaria, se incorporará el Laboratorio Alien, con escenografías, espacios para fotos e imponentes personificaciones de ciencia ficción traídas desde Mendoza, que se sumarán a los cosplayers invitados de Buenos Aires y Salta. Personajes como Jack Sparrow, Davy Jones, Deadpool o Terminator transitarán entre la concurrencia, para fascinación de chicos y grandes.

Las atracciones, una por una

Arenas de videojuegos para PC Gamer, Arcades y PlayStation.

para PC Gamer, Arcades y PlayStation. Zona Dispositivos Móviles , para partidas de Free Fire y Stumble Guys .

, para partidas de y . Sector Medieval , con exhibiciones y actividades temáticas.

, con exhibiciones y actividades temáticas. Experiencias de realidad virtual cooperativa .

. Campo nocturno de Gel Blaster y Polígono de Airsoft .

y . Sector de inflables .

. Espacio de Cosplay y Cultura Geek .

. Zona de juegos de mesa , para niños y adultos.

, para niños y adultos. Muestra de coleccionismo: figuras de acción, autos a escala, consolas retro, cartas coleccionables, etc.

figuras de acción, autos a escala, consolas retro, cartas coleccionables, etc. Feria Geek , con emprendimientos, tiendas especializadas y productos exclusivos.

, con emprendimientos, tiendas especializadas y productos exclusivos. Exhibiciones de comunidades y clubes temáticos .

. Arena Nintendo , con competencias de Mario Kart .

, con competencias de . Arena Clash Royale , con partidas en vivo.

, con partidas en vivo. Partidas simultáneas y exhibiciones de ajedrez junto al campeón panamericano Román Herrmann.

junto al campeón panamericano Román Herrmann. Exhibición y demostraciones de partidas de Warhammer .

. Laboratorio Alien , con personajes caracterizados, utilería temática y espacios para fotos.

, con personajes caracterizados, utilería temática y espacios para fotos. Intercambio de figuritas en el stand oficial de Coca-Cola .

en el stand oficial de . Actividades especiales y sorpresas en los espacios de McDonald's y Cine Multiplex

expo gel blaster El campo de Gel Blaster, una de las atracciones

La cita en el Complejo La Superiora

Expo Hobbies 2026 - 6° Edición