Agenda cultural de San Juan: actividades de cara al receso invernal

La Agenda Cultural de San Juan para este viernes ofrece propuestas que abarcan diferentes expresiones artísticas . Teatro, música en vivo de diversos géneros, ferias y ciclos de cine independiente conforman opciones para disfrutar en el arranque del fin de semana... antes y después del partido de Argentina en el Mundial.

Agenda Cultural de San Juan: domingo para cargar pilas fuera de casa

Agenda cultural de San Juan: conciertos, danza y muestras artísticas para este jueves

Los amantes de la música podrán elegir entre títulos clásicos, rock, blues, folclore y ritmos bailables, con shows que se extenderán hasta la madrugada. Además, los museos atesoran historias y objetos para conocer y, al caer la noche, se puede asistir a un ciclo de cine con entrada gratuita. Una jornada perfecta para conectar con el arte y la cultura

Concierto de piano. A cargo de alumnos de la Cátedra de Piano de la FFHA-UNSJ: Ana Luz Mas, Gisela Tejada, Anna Andrada, Delfina Frias y Maximiliano Gili, interpretando obras de Mozart, Chopin, Liszt, Moszkowski, Scriabin, Fauré y Debussy. Desde las 17:30 h en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía (Sarmiento y Av. Ignacio de la Roza), con entrada libre y gratuita.

Tïmo. A las 22:00 h en Vintage Lounge (Ignacio de la Roza 1974 oeste)

Carla & The Hipsters. Show en vivo. A las 22:00 h en Joy Wine (Honduras s/n, Santa Lucía)

Probuckers. Rock & Blues clásico. A las 22:00 h en La Kelita Resto & Pub (Jockey Club San Juan, Rivadavia) Los Heber. Show en vivo. A las 22:00 h en El Faro de Campo (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Probuckers

Alejandro Ontiveros. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144

Cardones. Folclore y rock nacional, animación de Juanjo Recabarren. A las 22:30 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

Vintage Rock. A las 22:30 h en Barcelona (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

Nico Diapol y Vainilla. A las 23:00 h en Intruses Live (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

La Bestia Rock. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

Argento Blues. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita

Lisandro Márquez. Show en vivo. A las 23:30 h en Jáchal

The caras. A las 00:00 h en Charly Pizzas (Lat. este de Circunvalación 340 sur, Santa Lucía) Der. de show $3000

El Pacha. A las 00:00 h en Tomar Algo Bar (Av. Central 631 oeste)

Leo Jorquera. A las 00:30 h en Al 700 club (Sargento Cabral 701 oeste)

CINE

Parque Lezama. Ciclo de Cine. A las 21:00 h en Salón Cultural UPCN (Sarmiento antes de Av. Córdoba) Gratis. De Juan José Campanella, con Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Una emotiva comedia dramática argentina que narra la relación entre un histórico militante del partido comunista y un hombre sumamente conservador, quienes comparten largas e intensas charlas en un banco de plaza, contraponiendo sus mundos y realidades.

Parque Lezama

TEATRO

El brote. El multipremiado unipersonal protagonizado por Roberto Peloni plantea un viaje inquietante, donde los límites entre la mente, la realidad y la ficción comienzan a desdibujarse. A las 22:00 h en sala principal del Teatro del Bicentenario. Entradas en boletería y TuEntrada.com

Pela Martín. Tiritos de Comedia. A las 22:00 h en Tuki (Las Heras y 25 de mayo)

VISITAS Y EXPOSICIONES

Estrategias para un jardín deseado. En Chalet Cantoni · Casa Cultural (Av. Libertador Gral. San Martín 3339 oeste, Rivadavia). Entrada libre y gratuita. Exponen Carolina Gerez, Agostina Silva Mallea, Jimena Gallardo y Rosalía Jofré. A través del bordado, las técnicas fotográficas alternativas y el dibujo se explorarán otras formas de pensar lo botánico y el herbario.

Vasija, hija de esta tierra. Gran exposición de más de 70 vasijas de la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra, San Juan. Último día, de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:30 h, en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratuita.

Vasija, hija de esta tierra

Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Rastros del Decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Calavera #3 - Mondongo - Museo Franklin Rawson

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.