    • 3 de julio de 2026 - 06:45

    Agenda cultural de San Juan: actividades de cara al receso invernal

    Hoy viernes 3 de julio, la marquesina provincial se enriquece con distintos espectáculos, paseos y visitas.

    La Agenda Cultural de San Juan incluye hoy la obra teatral El Brote, de Roberto Peloni.&nbsp;

    La Agenda Cultural de San Juan incluye hoy la obra teatral El Brote, de Roberto Peloni. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Agenda Cultural de San Juan para este viernes ofrece propuestas que abarcan diferentes expresiones artísticas. Teatro, música en vivo de diversos géneros, ferias y ciclos de cine independiente conforman opciones para disfrutar en el arranque del fin de semana... antes y después del partido de Argentina en el Mundial.

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    Los amantes de la música podrán elegir entre títulos clásicos, rock, blues, folclore y ritmos bailables, con shows que se extenderán hasta la madrugada. Además, los museos atesoran historias y objetos para conocer y, al caer la noche, se puede asistir a un ciclo de cine con entrada gratuita. Una jornada perfecta para conectar con el arte y la cultura

    MÚSICA

    Concierto de piano. A cargo de alumnos de la Cátedra de Piano de la FFHA-UNSJ: Ana Luz Mas, Gisela Tejada, Anna Andrada, Delfina Frias y Maximiliano Gili, interpretando obras de Mozart, Chopin, Liszt, Moszkowski, Scriabin, Fauré y Debussy. Desde las 17:30 h en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía (Sarmiento y Av. Ignacio de la Roza), con entrada libre y gratuita.

    Tïmo. A las 22:00 h en Vintage Lounge (Ignacio de la Roza 1974 oeste)

    Carla & The Hipsters. Show en vivo. A las 22:00 h en Joy Wine (Honduras s/n, Santa Lucía)

    Probuckers. Rock & Blues clásico. A las 22:00 h en La Kelita Resto & Pub (Jockey Club San Juan, Rivadavia) Los Heber. Show en vivo. A las 22:00 h en El Faro de Campo (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

    Probuckers

    Probuckers

    Alejandro Ontiveros. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144

    Cardones. Folclore y rock nacional, animación de Juanjo Recabarren. A las 22:30 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

    Vintage Rock. A las 22:30 h en Barcelona (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

    Nico Diapol y Vainilla. A las 23:00 h en Intruses Live (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

    La Bestia Rock. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

    Argento Blues. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita

    Lisandro Márquez. Show en vivo. A las 23:30 h en Jáchal

    The caras. A las 00:00 h en Charly Pizzas (Lat. este de Circunvalación 340 sur, Santa Lucía) Der. de show $3000

    El Pacha. A las 00:00 h en Tomar Algo Bar (Av. Central 631 oeste)

    Leo Jorquera. A las 00:30 h en Al 700 club (Sargento Cabral 701 oeste)

    CINE

    Parque Lezama. Ciclo de Cine. A las 21:00 h en Salón Cultural UPCN (Sarmiento antes de Av. Córdoba) Gratis. De Juan José Campanella, con Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Una emotiva comedia dramática argentina que narra la relación entre un histórico militante del partido comunista y un hombre sumamente conservador, quienes comparten largas e intensas charlas en un banco de plaza, contraponiendo sus mundos y realidades.

    Parque Lezama

    Parque Lezama

    TEATRO

    El brote. El multipremiado unipersonal protagonizado por Roberto Peloni plantea un viaje inquietante, donde los límites entre la mente, la realidad y la ficción comienzan a desdibujarse. A las 22:00 h en sala principal del Teatro del Bicentenario. Entradas en boletería y TuEntrada.com

    Pela Martín. Tiritos de Comedia. A las 22:00 h en Tuki (Las Heras y 25 de mayo)

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Estrategias para un jardín deseado. En Chalet Cantoni · Casa Cultural (Av. Libertador Gral. San Martín 3339 oeste, Rivadavia). Entrada libre y gratuita. Exponen Carolina Gerez, Agostina Silva Mallea, Jimena Gallardo y Rosalía Jofré. A través del bordado, las técnicas fotográficas alternativas y el dibujo se explorarán otras formas de pensar lo botánico y el herbario.

    Vasija, hija de esta tierra. Gran exposición de más de 70 vasijas de la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra, San Juan. Último día, de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:30 h, en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratuita.

    Vasija, hija de esta tierra

    Vasija, hija de esta tierra

    Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

    Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Rastros del Decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

    Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

    Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

    Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

    Calavera #3 - Mondongo - Museo Franklin Rawson

    Calavera #3 - Mondongo - Museo Franklin Rawson

    Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

    Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

    Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.

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    Por Redacción Diario de Cuyo