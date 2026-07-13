Convocatoria para artistas: poesía de Pablo Berrondo

La noche y los que quedan
La noche, cansada, con polvo de estrellas en el cabello,
El escritor sanjuanino comparte con los lectores una de sus obras, que habla sobre la melancolía y la resistencia humanas.
La noche, cansada, con polvo de estrellas en el cabello,
se apoya sobre mis hombros sin decidir
si vino a consolarme
o a quedarse a vivir en mi cansancio.
Me busca mientras se aleja,
se aleja mientras permanece,
y en esa forma humana de no decidir
reconozco la raíz de muchas de mis sombras.
Camino otra vez.
Camino hasta que el camino, cansado de mis dudas,
empieza a repetir mis pasos
y entonces me pierdo con una precisión inquietante.
Dentro del pecho late un universo lento:
ríos de pensamiento cambian de dirección,
velas se inflan bajo un viento invisible,
ciudades interiores discuten entre sí
mientras alguien se mira al espejo
solo para confirmar que todavía está aquí.
En medio de esa melancolía aparece la gente,
esa multitud imperfecta que sostiene el mundo
bajo un paraguas roto mientras sigue cayendo belleza.
Me gusta esa gente que deja paraguas en los árboles
para los pájaros,
la que pinta sombreros en los techos
y observa al viento llevárselos sin protesta,
la que abandona zapatos en la vereda
para los pies que perdieron la fe en el descanso.
Mis huesos sostienen ruinas silenciosas,
pero aun así veo a quienes enseñan a los gatos
a tocar guitarras invisibles
y a quienes hablan con los perros esperando respuesta.
La ternura es una ciencia secreta
que aprende quien miró demasiado la tristeza.
La noche observa,
pero la gente sigue.
Dejan cucharas en los semáforos
para alimentar la espera de los autos,
caminan con paraguas invertidos
y recogen palabras caídas del cielo.
La vida se vuelve un pequeño teatro:
nombres escritos en burbujas,
charcos saltados con solemnidad,
mapas invisibles guiando pies cansados
hacia destinos todavía no inventados.
Pero también existe la herida:
gente que vende sonrisas para sobrevivir,
gente que sube a barcos frágiles
mientras la marea decide,
gente olvidada por nombres
que nunca aprendieron el suyo,
gente que avanza entre bombas
y aun así avanza.
Seguir se vuelve la única ley
que ninguna guerra consigue romper.
Entonces no lo olvides.
Guárdalo,
aunque el tiempo empuje
y la vida nos arrastre lejos.
Porque cuando todo se vuelve inmenso
y ya no sabemos cómo quedarnos,
recordar
es la única forma que tenemos
de no desaparecer del todo.
La gente guarda semillas invisibles
en bolsillos rotos,
sopla burbujas sobre el asfalto
para que los sueños desciendan sin romperse,
construye puentes de palitos
entre casas enemigas.
Incluso cuando la ciudad cruje,
cuando los cuerpos se venden por monedas frías,
cuando los periódicos gritan miedo
y los gobiernos olvidan nombres,
la gente sigue siendo río,
sigue siendo viento,
sigue siendo un poema difícil de borrar.
Fuego que abriga.
Paraguas que vuela.
Zapatos que aprenden a caminar.
Y cuando todo parece romperse
la gente todavía se levanta,
se toma de las manos,
tropieza,
ríe,
y todavía ama.
El mundo, tal vez aprenda a amar algún día.
Y mientras tanto
la gente sigue.
Siempre sigue.
Incluso, cuando nosotros ya no.
Pablo Berrondo nació en San Juan, Argentina, en octubre de 2005. Es poeta, escritor y performer de poesía oral. Es técnico en minería y actualmente estudia bioingeniería, formación que atraviesa su mirada literaria y dialoga con las preguntas que aparecen en su escritura sobre la vida, la materia y la conciencia.
Ha ganado el concurso literario San Juan Escribe en la categoría poesía, premio que obtuvo con el poemario “Manual para incendiar el desierto”. También es ganador del 15.º Concurso Literario De Ana Frank A Nuestros Días.
Dentro del circuito de poesía oral ha ganado diversos slams en Argentina y México. Actualmente es representante del Slam Federal en el Slam Nacional de Poesía 2026.
Su obra se mueve entre la poesía escrita y la performance, con una voz intensa, íntima y profundamente emocional que explora la fragilidad humana y la persistencia de la vida.
Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.
Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.
Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.
Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]
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