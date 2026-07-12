Teatro del Bicentenario: una gran cartelera para coronar la segunda mitad del año

En el marco de su 10° aniversario, el principal coliseo sanjuanino ofrece destacados espectáculos, combinando artistas internacionales, nacionales y locales.

Polo cultural, el Teatro del Bicentenario continúa las celebraciones por su décimo aniversario con una amplia grilla de espectáculos -locales, nacionales e internacionales- para todos los públicos.

El Teatro del Bicentenario se prepara para una segunda mitad de año histórica en el marco de su 10° aniversario. Con una extensa y variada programación, el principal coliseo provincial combinará grandes producciones internacionales y nacionales en su Sala Principal con una cartelera repleta de destacadas propuestas en su Sala Auditórium.

La Sala Principal brillará con figuras consagradas y espectáculos de jerarquía. Los amantes de la música disfrutarán de los recitales de Los Nocheros, la potencia de La Delio Valdez, la voz de Elena Roger y la mítica de Seru Giran, con David Lebón y Pedro Aznar. Asimismo, la ópera y la danza clásica se harán presentes con las producciones de La Traviata y El Lago de los Cisnes, respectivamente; y el teatro, con Luciano Cáceres y su Paraíso. Pero también recibirá propuestas de sello local, como el Mestiza, de Mariana Clemensó, show ganador de los máximos premios en la última temporada de Carlos Paz; o el festival de música Cuyo Contemporáneo y el de Coros de niños.

Por su parte, la Sala Auditórium se convertirá en el epicentro del talento regional. Albergará atractivos proyectos teatrales como Casi Adultas, el folclore cuyano de Los Videla y el rock de Libre Piedra, o la maestría del FestiBach, consolidando este espacio como un valioso motor para el desarrollo cultural de los artistas locales.

El hall de la sala principal también se convertirá en epicentro artístico con el paso de muestras y talleres vinculados a los espacios de formación que alberca el Bicentenario. En síntesis, apenas algunos títulos que consolidan una grilla de alto nivel y que convierten a San Juan en una plaza destacada dentro del cronograma regional y también nacional.

La gran cartelera del Teatro del Bicentenario Estos son los espectáculos confirmados hasta el momento, tanto en Sala Principal como en Sala Auditórium y hall principal del complejo.