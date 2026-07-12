    • 12 de julio de 2026 - 08:15

    Teatro del Bicentenario: una gran cartelera para coronar la segunda mitad del año

    En el marco de su 10° aniversario, el principal coliseo sanjuanino ofrece destacados espectáculos, combinando artistas internacionales, nacionales y locales.

    Polo cultural, el Teatro del Bicentenario continúa las celebraciones por su décimo aniversario con una amplia grilla de espectáculos -locales, nacionales e internacionales- para todos los públicos.&nbsp;

    Polo cultural, el Teatro del Bicentenario continúa las celebraciones por su décimo aniversario con una amplia grilla de espectáculos -locales, nacionales e internacionales- para todos los públicos. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Teatro del Bicentenario se prepara para una segunda mitad de año histórica en el marco de su 10° aniversario. Con una extensa y variada programación, el principal coliseo provincial combinará grandes producciones internacionales y nacionales en su Sala Principal con una cartelera repleta de destacadas propuestas en su Sala Auditórium.

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    La Sala Principal brillará con figuras consagradas y espectáculos de jerarquía. Los amantes de la música disfrutarán de los recitales de Los Nocheros, la potencia de La Delio Valdez, la voz de Elena Roger y la mítica de Seru Giran, con David Lebón y Pedro Aznar. Asimismo, la ópera y la danza clásica se harán presentes con las producciones de La Traviata y El Lago de los Cisnes, respectivamente; y el teatro, con Luciano Cáceres y su Paraíso. Pero también recibirá propuestas de sello local, como el Mestiza, de Mariana Clemensó, show ganador de los máximos premios en la última temporada de Carlos Paz; o el festival de música Cuyo Contemporáneo y el de Coros de niños.

    Por su parte, la Sala Auditórium se convertirá en el epicentro del talento regional. Albergará atractivos proyectos teatrales como Casi Adultas, el folclore cuyano de Los Videla y el rock de Libre Piedra, o la maestría del FestiBach, consolidando este espacio como un valioso motor para el desarrollo cultural de los artistas locales.

    El hall de la sala principal también se convertirá en epicentro artístico con el paso de muestras y talleres vinculados a los espacios de formación que alberca el Bicentenario. En síntesis, apenas algunos títulos que consolidan una grilla de alto nivel y que convierten a San Juan en una plaza destacada dentro del cronograma regional y también nacional.

    La gran cartelera del Teatro del Bicentenario

    Estos son los espectáculos confirmados hasta el momento, tanto en Sala Principal como en Sala Auditórium y hall principal del complejo.

    JULIO

    Sala Principal:

    • Jueves 23: Mozarteum - Gala lírica
    • Viernes 24 Concierto de la Orquesta Sinfónica UNSJ

    Sala Auditorium:

    • Miércoles 15: Tomaticán, de A Poncho (Interdisciplinar)
    • Jueves 16: La verdadera historia de caperucita y el lobo, por Liliana Gutiérrez (Teatro musical)
    • Viernes 17: Tablao flamenco internacional, por Cuki Maestro (Danza flamenca)
    • Jueves 23: Loopeando y cabeceando, por Luis Pulenta (Música)
    • Viernes 24 Libre piedra - Un musical de rock nacional, por Mariana Viera Campbell (Musical)
    • Sábado 25: Casi adultas escrita por y para mis amigas, por Rocío Martín (Teatro)
    • Jueves 30: Tramas al aire, por el Coro Arturo Beruti / María Elina Mayorga (Concierto)
    • Viernes 31 Legends - Experiencia a la carta, por Fernanda Palacios (Danza-teatro)

    Hall:

    • Lunes 13 al viernes 17: Formación con Gabriel Rodríguez
    • Sábado 18: Muestra de danza por Gabriel Rodríguez
    • Jueves 23: Muestra de canto popular
    • Sábado 25: Taller con Lorena López (Formación)
    • Martes 28: Visita danza

    AGOSTO

    Sala Principal:

    Los Nocheros

    Los Nocheros

    • Viernes 7: Concierto de la Orquesta Sinfónica UNSJ (Música)
    • Sábado 8: Concierto Mozarteum - Camerata docta (Música)
    • Miércoles 12 y jueves 13: Festival Cuyo Contemporáneo (Música)
    • Sábado 15 y domingo 16: Festival de Coros de Niños (Canto coral)
    • Sábado 22 y domingo 23: Los Nocheros (Música)

    Sala Auditorium:

    • Martes 4: Travesía sonora, por el Coro Arturo Beruti (Concierto)
    • Miércoles 5: Muestra de ópera training
    • Jueves 6: Noche de reggae - Sawabona, por Marcos Coca (Música)
    • Sábado 8: Fragmentos de pasión, por Guadalupe Suárez Jofré (Teatro)
    • Martes 11 y viernes 14: Festival Cuyo Contemporáneo (Música)
    • Domingo 23: Paraíso, con Luciano Cáceres (Teatro)
    • Viernes 28: La encendida, por Paola Hascher (Música)
    • Sábado 29: Rodri cactus - Punto seguido, por Rodrigo Espínola (Música)

    Sala de ensayo:

    • Sábado 1 y sábado 8: Taller con Lorena López (Formación)

    Hall:

    • Sábado 15: Taller con Lorena López (Formación)
    • Martes 25: Visita danza

    SEPTIEMBRE

    Sala Principal:

    Elena Roger

    Elena Roger

    • Sábado 12 y sábado 19: Moliendo a Moliere (Teatro)
    • Lunes 14 al viernes 18: Moliendo a Moliere (Teatro). Funciones escolares
    • Domingo 20: Elena Roger (Canto - Música)
    • Jueves 24 y viernes 25: La Delio Valdez (Música)
    • Domingo 27 y lunes 28: Orquesta Sinfónica Nacional (Música)

    Sala Auditorium:

    • Jueves 3: Concierto anual Canticum Novum - Qantu Coral, por Mariana Gabriele Oro (Música)
    • Viernes 4: El gran viaje - Gringos turistas, por Fabricio González (Música)
    • Sábado 5: Elmer y una mesa de amigos, por Elmer Meza y Natacha Cruz (Música)
    • Domingo 6: Tablao flamenco, por Cuki Maestro (Danza)
    • Jueves 10 y viernes 11: Festibach (Música)
    • Viernes 25: Ciclo de obras cortas con música en vivo, por Yeminá Dening (Interdisciplinar)
    • Sábado 26: El hijo bastardo / después de viejos, por Juan José Giménez (Música)

    Hall:

    • Jueves 17 al sábado 19, y 21 al 25: Formación con Margarita Wolf - Benjamín Parada
    • Sábado 26: Muestra de danza por Margarita Wolf / Benjamín Parada
    • Martes 29: Visita danza

    OCTUBRE

    Sala Principal:

    La Traviata - Reposición del TB

    La Traviata - Reposición del TB

    • Sábado 3: Concierto OBA Cangemi (Lírico)
    • Miércoles 21, viernes 23 y domingo 25: La Traviata (Reposición del Teatro del Bicentenario) Aniversario del TB (Ópera)

    Sala Auditorium:

    • Viernes 2: Presentación de disco Postcasette, por Fabricio Norte (Música)
    • Sábado 3: Vi centellas en tu almohada" - Escarlata por Soledad Arranz (Música) -
    • Jueves 8: Ani el mucamo, por Liliana Gutiérrez (Teatro)
    • Viernes 9: Aimé Full Band, por Cande Obredor (Música)
    • Sábado 10: Oyendo que el mar canta, por Valentín Fernández (Danza)
    • Jueves 15: Esha, presentación nuevo disco, por Paula García Fleury (Música)
    • Viernes 16: La bayadera en dermis de tul, por Federico Tello (Danza)
    • Sábado 17: Vivaldi la revolución - Ensamble Barroco, por Laura Lanzi (Música)
    • Viernes 30: Cuidado Marvin, presentación de nuevo disco, por Guillermo Riveras (Música)
    • Sábado 31: Mamá Ordán - 25 años de canciones, por Marcos Ordán (Música)

    Sala de ensayo:

    • Martes 27: Visita danza

    NOVIEMBRE

    Sala Principal:

    Serú Girán / Por Lebón - Aznar

    Serú Girán / Por Lebón - Aznar

    • Sábado 7: Función de Brothers, sobre los hermanos Van Gogh - Estreno Mundial (Interdisciplinar)
    • Martes 10: Concierto de cierre del Coro de niños (Canto coral)
    • Sábado 14: Seru Girán - Por Lebón - Aznar (Música)
    • Jueves 26, viernes 27, sábado 28: El Lago de los Cisnes (Ballet)

    Sala Auditorium:

    • Jueves 5: Acento cuyano - Los Videla (Música)
    • Viernes 6: A viva voz!!, por Tito Medina (Música)
    • Sábado 7: Presentación disco Bi, por Horacio Ravazzi / Natacha Cruz (Música jazz)
    • Miércoles 11: Cantando celebramos los 25 años de creación del Coral Ausonia
    • Viernes 13: La noche desaparece, por Daniel Zalazar (Teatro)
    • Sábado 14: Antes que yo, por Belén Ariza (Danza)
    • Martes 17: Elmer y una mesa de amigos, por Elmer Meza y Natacha Cruz (Música)
    • Miércoles 18: Concierto de cuerdas por los 110 años de la Sociedad Israelita
    • Viernes 20: Magaláctica, por Magalí Aciar (Música)
    • Sábado 21: Mientras tanto sobrevivo, por Rocío García (Teatro musical)

    Hall:

    • Martes 17: Visita danza
    • Lunes 30: Ensayos/Actividades con Luciana Croatto - Joaquín Crespo

    DICIEMBRE

    Sala Principal:

    Dios salve a la reina

    Dios salve a la reina

    • Viernes 4: Concierto de la Orquesta Sinfónica UNSJ (Música)
    • Sábado 5 y Domingo 6: Dios salve a la Reina - Tributo a Queen (Música)
    • Sábado 12: Umbral, por Luciana Croatto y Joaquín Crespo (Cierre de programas de danza)
    • Domingo 20 Concierto de Camerata San Juan (Música)

    Sala Auditorium:

    • Martes 1: Entre personajes y acordes, por Federico Sosa (Teatro y música)
    • Miércoles 2: Como el sol y la luna, por Lucía Quiroga (Danza)
    • Jueves 3: Obra temática sobre discapacidad
    • Viernes 4: Primor, por Oscar Escudero (Danza)
    • Viernes 11: Sur: tangos para llevar en el corazón, por José Olguín (Interdisciplinar)
    • Sábado 12: Somos y estamos - Moire, por Federico González (Música)
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