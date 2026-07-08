    • 8 de julio de 2026 - 20:16

    [EN VIVO] Seguí la transmisión oficial de la Gala previa al 9 de Julio en el Teatro del Bicentenario

    La obra "El Grito Sagrado" se presenta en el Teatro del Bicentenario. La propuesta artística, que tiene una duración aproximada de 50 minutos, comienza a las 20.30 horas.

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    Teatro del Bicentenario

    Teatro del Bicentenario

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este miércoles 8 de julio se realiza la Gala del 9 de Julio, que en esta oportunidad presentará la obra "El Grito Sagrado" en el Teatro del Bicentenario. La propuesta artística, que tiene una duración aproximada de 50 minutos, contará con dos funciones programadas para los días 8 y 9 de julio, ambas a las 20,30.

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    Mientras que el 9 de julio se realizarán los actos protocolares para conmemorar esta fecha patria:

    10,45: arribo del gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, presentación del jefe de Tropas, revista y saludos.

    10,50: colocación de ofrendas de laureles en homenaje al ilustre dominico Fray Justo Santa María de Oro, en la Plaza 25 de Mayo.

    11: tedeum en la Iglesia Catedral, oficializado por el obispo de San Juan, Jorge Lozano.

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