[EN VIVO] Seguí la transmisión oficial de la Gala previa al 9 de Julio en el Teatro del Bicentenario

Este miércoles 8 de julio se realiza la Gala del 9 de Julio, que en esta oportunidad presentará la obra "El Grito Sagrado" en el Teatro del Bicentenario. La propuesta artística, que tiene una duración aproximada de 50 minutos, contará con dos funciones programadas para los días 8 y 9 de julio, ambas a las 20,30.