    • 8 de julio de 2026 - 14:34

    En 25 de Mayo celebran el Día de la Independencia con una gran "Fiesta Mundialista" en Las Casuarinas

    Las actividades se desarrollarán por la mañana y por la tarde en la plaza de esta localidad de 25 de Mayo.

    El municipio de 25 Mayo hará la Fiesta Mundialista, por el Día de la Independencia.

    El municipio de 25 Mayo hará la 'Fiesta Mundialista', por el Día de la Independencia.

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    Por Fabiana Juarez

    La localidad de Las Casuarinas, en 25 de Mayo, se prepara para conmemorar el Día de la Independencia con una propuesta que une el fervor patrio, la tradición y la pasión por los colores celeste y blanco. Habrá acto protocolar, locro tradicional, feria de emprendedores, shows artísticos y sorteos para toda la familia.

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    Este jueves 9 de julio, el departamento 25 de Mayo vestirá sus mejores galas para conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia argentina. La cita central tendrá lugar en la emblemática Plaza Narciso Laprida, en Las Casuarinas, donde se desarrollará una jornada comunitaria pensada para compartir en familia y revalorizar el orgullo por la Patria.

    Bajo la consigna de una ‘Fiesta Mundialista’, la organización invita a los vecinos de todas las edades a sumarse con espíritu festivo y luciendo los colores de la bandera nacional, prometiendo una jornada que fusionará la historia con la alegría popular.

    De la tradición al festejo popular

    El encuentro comenzará por la mañana, específicamente a partir de las 11, momento en el que se dará inicio al acto protocolar. Con la participación de la comunidad y autoridades locales, se recordará la gesta histórica de 1816.

    Posteriormente, los asistentes podrán disfrutar del clásico de la cocina criolla: el tradicional locro, ideal para amenizar el mediodía festivo. Al mismo tiempo, quedará habilitada una gran carpa de compra local, un espacio clave donde productores, ganaderos, emprendedores y artesanos de la zona exhibirán y comercializarán sus productos, impulsando la economía regional y mostrando la riqueza del trabajo local.

    Arte, música y sorpresas "mundialistas" en 25 de Mayo

    A partir de las 14, el ritmo y el movimiento ganarán el escenario principal de la plaza. Se prevé una variada grilla que incluirá las presentaciones de reconocidas academias de baile y diversos números artísticos a cargo de artistas locales, quienes pondrán música y color a la tarde.

    Haciendo honor a la temática que le da nombre al evento, se realizarán divertidas actividades recreativas y se sortearán pelotas y remeras entre el público presente.

    Desde la organización reiteran la invitación a toda la comunidad de 25 de Mayo y departamentos aledaños a acercarse este jueves a Las Casuarinas para vivir una jornada llena de historia, tradición, alegría y diversión.

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