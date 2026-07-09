A Poncho llevará el mejor Tomaticán al Teatro del Bicentenario

Entre las opciones para chicos que toman cuerpo en el receso invernal, una se destaca por su contenido cargado de identidad regional. El grupo local A Poncho subirá a escena Tomaticán , su nuevo show basado en ritmos, relatos, sabores, refranes y juegos tradicionales , en medio del cual estrenarán incluso la “Tonada de la semita”.

De qué murió Bonnie Tyler, la cantante de "Eclipse total del corazón" y qué hit dejó en el fútbol argentino

" Desde el mismo nombre del show, que es un plato típico sanjuanino, queremos traer de vuelta al público todas estas cosas para que las conozcan o las recuerden ”, ratificó en charla con DIARIO DE CUYO Laura Pastén, quien junto a Stella Más encabezan este combo musical de la provincia dedicado a la infancia, creado hace más de una década y perteneciente al Movimiento de Música para Niños y Niñas (MOMUSI).

Para llevar adelante su propuesta, original, muy interactiva y donde confluyen distintas disciplinas además de la música, A Poncho -que hace música para niños, con impronta folclórica- contará con importantes aliados: la murga Todo Pasa , garantizando ritmo y diversión de principio a fin.

La dinámica de la obra está pensada para que los asistentes –niños y grandes- no sean meros espectadores pasivos, sino participantes activos de la historia a través de tres momentos bien definidos, con juegos tradicionales y otros nuevos, creados a partir de regionalismos; luego la cocina y la fiesta de despedida a puro ritmo, canto y baile. El público interactuará desde sus propios asientos, poniéndose de pie en momentos clave del espectáculo para romper con la estructura tradicional del teatro.

"La propuesta es totalmente interdisciplinaria, en donde está involucrada la música, la danza, la expresión corporal, lo teatral también; mezclado con juegos tradicionales como ‘el huevo podrido’ o el ‘pisa pisuela’”, subrayó Stella Más. “ Hay diferentes propuestas en donde el público tiene que ser parte, la idea es esa, involucrarlo como un ingrediente más del Tomaticán ", agregó.

“Hay juegos, recuperamos refranes y dichos populares, hablamos de comidas típicas y bueno, mucha música en vivo”, apuntó Pastén, haciendo hincapié en el folclore “que es importantísimo para nuestra identidad”. “Poder unir el folclore con lo infantil es hermoso, y ese es el mensaje, que el folclore no es solo para gente grandes”, acotó la profesora y música, quien apuntó que habrá ritmos cuyanos, rioplatenses y latinoamericanos. “Un poquito de todo, es un salpicón”, sonrió la artista, quien resaltó que el show también pone el acento en la importancia de la familia y de los amigos.

A Poncho, en pleno ensayo antes del estreno de Tomaticán

Dos cumples en el Teatro del Bicentenario

Para los integrantes de A Poncho, este show significa un doble festejo. “Nosotros cumplimos 10 años el año pasado y nos quedó pendiente nuestro cumpleaños. Y también el Teatro del Bicentenario está cumpliendo 10 años este año, así que consideramos que esta era la oportunidad para celebrar todos los cumpleaños”, dijo Más. “Y nos parece de gran valor poder hacerlo con un espectáculo para toda la familia, que tiene muchos valores y cosas muy típicas que nos identifican como provincia, como región; eso nos enorgullece”, concluyó Más.

La cita en la Sala Auditórium del TB

Tomaticán